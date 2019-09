Ara Malikian y Revólver en concierto, el Día de la Bicicleta y el imbécil de mi hijo en La Cochera Cabaret: el épico último fin de semana del verano

Un canto de cisne. Eso es lo que nos resta hacer durante el último fin de semana del verano 2019 que abarca desde este viernes 20 al domingo 22 de septiembre. Puede que el tiempo no acompañe y puede que el lunes llegue el otoño con todo lo que eso implica, pero siempre podremos echar los restos y hacer que nuestra leyenda resuene por los siglos de los siglos despidiendo el estío como se merece.

¡Que los juglares canten nuestra heroica gesta!

O, simple y llanamente, podemos terminar destrozados en Urgencias, gritando "¡Que nos quiten lo bailao!" a voz en cuello mientras nos pinchan vitamina B. Y para alcanzar tan épico objetivo, nada mejor que repasar los eventos que la agenda de la provincia atesora para estos últimos días veraniegos.

En la cronología de planazos destacan el concierto que el violinista Ara Malikian ofrecerá en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres (según una leyenda urbana, si logramos decir su nombre correctamente tres veces seguidas delante de un espejo, se nos aparece y nos toca un tema).

También tienen gran relevancia las recreaciones históricas como la de Casarabonela, el Día de la Bicicleta en Málaga, la Semana de la Moda de Estepona, la continuada visita del Circo del Sol con su espectáculo Kooza, la Romería de la Feria de San Miguel de Torremolinos, la Fiesta de la Cabra Malagueña en Casabermeja, la Ruta Costa del Sol de Vehículos Clásicos en Marbella, el homenaje de Alameda a El Tempranillo y la frikada que ha conquistado nuestro cínico y frío corazón: el concurso de albañilería de la Peña El Palustre.

Como vemos, este es un fin de semana que nos ofrece la oportunidad de pasarlo bien antes de volver a nuestra cueva a invernar y pasar el largo frío que is coming...

Casarabonela regresa a 1568 con su recreación histórica

El municipio de Casarabonela viaja en el tiempo, hasta el año 1568, para rendir homenaje al inicio de la rebelión de los moriscos a través de su tradicional recreación histórica, que se celebrará desde este viernes 20 hasta el domingo 22 de septiembre.

La gastronomía también tendrá un papel esencial, ya que los asistentes podrán degustar platos típicos en tabernas, teterías, panaderías y distintos establecimientos.

Los vecinos se vestirán a la antigua usanza y recrearán a lo largo de estos tres días las distintas costumbres de la época. Los visitantes también disfrutarán de espectáculos de danza morisca, introducción al tiro con arco, talleres, cuentacuentos y, por primera vez, con alrededor de 3.000 velas que iluminarán las calles aledañas al poblado, con el objetivo de crear la mejor ambientación posible.

Programación de la tradicional recreación histórica de Casarabonela

Comenzará este viernes, a partir de las 21:00. Los participantes de la recreación histórica desfilarán desde el aparcamiento de Casaracultura hasta el poblado Qasr Bunayra.

desfilarán desde el aparcamiento de Casaracultura hasta el poblado Qasr Bunayra. Posteriormente, se inaugurará y a lo largo de la noche, se realizará el taller de encendido de velas y desde las 22:30 hasta las 03:00, los actores actuarán en distintas escenas que representen la rebelión de los moriscos.

y desde las 22:30 hasta las 03:00, los actores actuarán en distintas escenas que representen la rebelión de los moriscos. El sábado será el turno de la apertura del poblado Qasr Bunayra, inspirado en el año 1568, donde se celebrarán distintos juegos populares, un taller de artesanía de esparto y cetrería; demostraciones de combates de esgrimas, y una introducción al tiro con arco de la asociación Arqueros de Benalmádena, entre otras actividades.

inspirado en el año 1568, donde se celebrarán distintos juegos populares, un taller de artesanía de esparto y cetrería; demostraciones de combates de esgrimas, y una introducción al tiro con arco de la asociación Arqueros de Benalmádena, entre otras actividades. A las 20:30 se dará paso al desfile de antorchas desde la calle Alta hasta el poblado. A partir de este momento, volverán a representarse las escenas que continúan con la recreación histórica.

desde la calle Alta hasta el poblado. A partir de este momento, volverán a representarse las escenas que continúan con la recreación histórica. El domingo se procederá a la entrega del reconocimiento del IV Concurso de tabernas de la Recreación Histórica de Casarabonera y el III Concurso del mejor producto de la época. Seguidamente, será el acto de clausura y la despedida de los personajes.

VI Fiesta de la Quema de Algarrobo

Algarrobo rememora desde este viernes 20 al domingo 22 de septiembre uno de sus episodios históricos más importantes y rinde homenaje a la fallida quema del pueblo en su VI Fiesta de la Quema, declarada de Singularidad Turística por la Diputación de Málaga.

Este fin de semana, esta localidad viajará atrás en el tiempo con representaciones históricas que se completarán con un amplio programa de actividades para todos los públicos.

El origen de esta fiesta se remonta al 24 de septiembre de 1811, fecha en que los habitantes de Algarrobo lograron evitar la quema del pueblo por parte de las tropas francesas que ocupaban el país, un hecho que determinó que a los algarrobeños se los conozca todavía como los tiznaos.

Programa de actividades de la VI Fiesta de la Quema de Algarrobo

Las actividades arrancarán el viernes a las 18:00 con la primera representación histórica. A las 21:00 tendrá lugar el pregón de la fiesta a cargo del historiador, guionista y dibujante de comic histórico Esteban Alcántara, quien inició las dos primeras representaciones de la Quema. A las 23:00 dará comienzo la segunda representación histórica.

a las 18:00 con la primera representación histórica. A las 21:00 tendrá lugar el pregón de la fiesta a cargo del historiador, guionista y dibujante de comic histórico Esteban Alcántara, quien inició las dos primeras representaciones de la Quema. A las 23:00 dará comienzo la segunda representación histórica. El sábado será el día grande con la representación de la Quema de Algarrobo a las 21:00, y el programa se completará con un pasacalles, un espectáculo de baile de caballos y otras representaciones teatrales como la de la emboscada entre bandoleros a caballo y franceses, que tendrá lugar en el río, y la representación en el colegio de la asociación invitada Yunquera Guerrillera. La jornada se cerrará con la actuación del grupo Rockopop.

será el día grande con la representación de la Quema de Algarrobo a las 21:00, y el programa se completará con un pasacalles, un espectáculo de baile de caballos y otras representaciones teatrales como la de la emboscada entre bandoleros a caballo y franceses, que tendrá lugar en el río, y la representación en el colegio de la asociación invitada Yunquera Guerrillera. La jornada se cerrará con la actuación del grupo Rockopop. La jornada del domingo arrancará con un pasacalles en el que participarán asociaciones de representaciones históricas de Alameda, Macharaviaya, Grazalema, Alfarnate y Málaga, que recorrerán el municipio deteniéndose en distintos puntos para ofrecer pequeñas representaciones teatrales.

El domingo tendrá un marcado carácter gastronómico con varias degustaciones de productos autóctonos como tortas de Algarrobo o subtropicales y con un concurso de cocina que se celebrará a partir de las 19:30.

El programa de actividades del domingo también incluye espectáculos de magia, una exhibición de aves rapaces, actividades dirigidas a los más pequeños como teatro o un desfile de bandoleros infantiles, además de la elección de bandoleros mayores e infantiles, que será a las 20:30 en la carpa.

Salares Festival Árabe Andalusí

El municipio de Salares, de 200 habitantes, se transforma desde este viernes 20 al domingo 22 de septiembre en un enclave medieval con la celebración de la XIX edición del Festival Árabe Andalusí.

Pasacalles, espectáculos pirotécnicos, danza del vientre, flamenco, cabaret, exhibiciones de cetrería, degustaciones gastronómicas, actuaciones musicales, rutas guiadas, exposiciones y un zoco artesanal serán algunas de las propuestas de las que podrán disfrutar los visitantes, que el sábado podrán conocer la localidad sólo iluminada con velas.

Programación del XIX Festival Árabe Andalusí de Salares

Empezará este viernes a las 21:30 con el tradicional vídeo reportaje sobre lo acontecido en el último año realizado por el Centro Guadalinfo. Habrá degustaciones de té y pastas. A su término la Asociación del teatro Lazzi interpretará la obra Sherezade. La noche continuará con bailes y la danza del vientre de Salaria Twist acompañadas por Javier Claros y Jebel González.

a las 21:30 con el tradicional vídeo reportaje sobre lo acontecido en el último año realizado por el Centro Guadalinfo. Habrá degustaciones de té y pastas. A su término la Asociación del teatro Lazzi interpretará la obra Sherezade. La noche continuará con bailes y la danza del vientre de Salaria Twist acompañadas por Javier Claros y Jebel González. El sábado a las 10:30 empezará el pasacalles de la Banda Municipal de Música de Salares y el desayuno popular. Media hora después se abrirá el zoco de artesanos en el que también se venderán productos naturales. A las 11:40 hay previsto un pasacalles de zancudos y la actuación de la Carpa Teatro. A las 13:15 arrancará la exhibición de cetrería. A las 18:30 habrá una visita guiada a cargo de José María Ramos que narrará los secretos escondidos de la iglesia, el alminar, el puente y los restos de la antigua mezquita. Durante la misma, tendrá lugar una demostración de pisa en el lagar y degustación de vino del terreno. Esta misma visita se repetirá el domingo a las 11:50. A las 19:00 habrá un concierto de las bandas de música de Salares y Sedella, que se repetirá a las 12:00 del domingo. A las 19:45 se encenderán dos centenares de velas para iluminar las calles del pueblo mientras tiene lugar el pasacalles Ritual de Dioses, Duendes de Oriente. A las 20:45 actuará el coro Luz del Amanecer. A las 21:00 tendrá lugar el pregón de Víctor González, concejal del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y muy vinculado a Sedella. El acto continuará con la entrega de los Premios Alminar. A su término habrá espectáculo de la danza del vientre y uno pirotécnico. A las 23.00 actuará el Cuadro Flamenco de Antonio Guerra. A continuación Cabaret Show con Duendes de Oriente y Fran Amores dirigido y coreografiado por Helena López. También actuará el cantautor Maki acompañado de Saray Jiménez y Fernando Caro que tiene un gran número de seguidores", ha continuado relatando el alcalde.

a las 10:30 empezará el pasacalles de la Banda Municipal de Música de Salares y el desayuno popular. Media hora después se abrirá el zoco de artesanos en el que también se venderán productos naturales. A las 11:40 hay previsto un pasacalles de zancudos y la actuación de la Carpa Teatro. A las 13:15 arrancará la exhibición de cetrería. A las 18:30 habrá una visita guiada a cargo de José María Ramos que narrará los secretos escondidos de la iglesia, el alminar, el puente y los restos de la antigua mezquita. Durante la misma, tendrá lugar una demostración de pisa en el lagar y degustación de vino del terreno. Esta misma visita se repetirá el domingo a las 11:50. A las 19:00 habrá un concierto de las bandas de música de Salares y Sedella, que se repetirá a las 12:00 del domingo. A las 19:45 se encenderán dos centenares de velas para iluminar las calles del pueblo mientras tiene lugar el pasacalles Ritual de Dioses, Duendes de Oriente. A las 20:45 actuará el coro Luz del Amanecer. A las 21:00 tendrá lugar el pregón de Víctor González, concejal del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y muy vinculado a Sedella. El acto continuará con la entrega de los Premios Alminar. A su término habrá espectáculo de la danza del vientre y uno pirotécnico. A las 23.00 actuará el Cuadro Flamenco de Antonio Guerra. A continuación Cabaret Show con Duendes de Oriente y Fran Amores dirigido y coreografiado por Helena López. También actuará el cantautor Maki acompañado de Saray Jiménez y Fernando Caro que tiene un gran número de seguidores", ha continuado relatando el alcalde. El domingo desde las 11:00 los visitantes podrán disfrutar con el zoco y de la zona infantil que se instalará en la plaza de la Mezquita. La animación correrá a cargo de Happy Smile. A las 12:45 actuará la Asociación Amalac con bailes de danza del vientre y el Grupo Motero Rutacing Gas Gas. A las 13:30 Fusión con la danza de Helena y el grupo de la Madame y las chicas del can can. A mediodía habrá paella popular a precio de un euro el plato y las actuaciones del Cuadro Flamenco de José Lucena y del dúo Salaria Twist y del Coro Rociero Luz del Amanecer. A las 17:30, exhibición de cetrería y la actuación de Memorias de Sefarad. A su término habrá degustaciones de té y pastas. La clausura del Festival está prevista a las 19:00.

Alameda homenajea a El Tempranillo

Alameda homenajea este fin de semana a la figura de José María 'El Tempranillo' con su recreación histórica. Desde este viernes 20 al domingo 22 de septiembre, la Asociación Cultural de Recreaciones Históricas Vida y Muerte de José María El Tempranillo, con la colaboración del Ayuntamiento de Alameda y la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de las Tierras de José María El Tempranillo, organiza este evento con la finalidad de conmemorar el 186 aniversario de la muerte del famoso bandolero andaluz, hecho ocurrido en esta localidad el 22 de septiembre de 1833.

Desde hace cuatro años, Alameda recuerda al bandolero con una fiesta que aúna historia, folclore, literatura, artesanía y gastronomía. Así, abre culturalmente las puertas al visitante con la apertura del patio-mausoleo de José María El Tempranillo, del Centro Temático de las Termas Romanas y del Museo del Campo Andaluz, donde permanecerán expuestos durante los días de la recreación una maqueta del cortijo donde murió El Tempranillo y unos gigantes y cabezudos muy peculiares que representan a bandoleros, migueletes y a la duquesa de Benamejí y que han sido donados por el municipio cordobés de Benamejí y por la Asociación de Mujeres La Yedra.

Programación de la IV recreación histórica de Alameda

El viernes , a las 20:00, se celebrará el tradicional pasacalles de apertura desde el entorno de la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción hasta la caseta municipal de Alameda. Después tendrán lugar el acto inaugural de la IV Recreación Histórica de Alameda.

, a las 20:00, se celebrará el tradicional pasacalles de apertura desde el entorno de la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción hasta la caseta municipal de Alameda. Después tendrán lugar el acto inaugural de la IV Recreación Histórica de Alameda. La fiesta continuará el sábado con una serie de actividades centradas en las escenificaciones históricas y además de la trabucada inicial y la ofrenda floral, intervendrán otras asociaciones de recreación invitadas, como las de Carmen la de Ronda o Torrijos 1831. Además, los artistas locales Mari García, al baile, y Julián Córdoba, a la guitarra, protagonizarán el espectáculo de baile flamenco y cante Sentir bandolero.

con una serie de actividades centradas en las escenificaciones históricas y además de la trabucada inicial y la ofrenda floral, intervendrán otras asociaciones de recreación invitadas, como las de Carmen la de Ronda o Torrijos 1831. Además, los artistas locales Mari García, al baile, y Julián Córdoba, a la guitarra, protagonizarán el espectáculo de baile flamenco y cante Sentir bandolero. El domingo 22, a las 12:30, habrá una escenificación teatral de corte costumbrista denominada Chismosas, y a continuación se interpretará La celebración del Indulto, escena de Taberna. La clausura del evento será a las 14:00 con una trabucada final.

Durante los días del evento habrá un mercado bandolero junto al recinto de la recreación, y el sábado se ofrecerá transporte gratuito desde Antequera y Lucena.

Oktoberfest Torrox

Torrox celebra un nuevo Oktoberfest con una amplia oferta gastronómica desde este jueves 19 al domingo 22 de septiembre

Torrox está ligado a la población alemana, porque alberga una de las mayores colonias de residentes germanos de España y este año, además de la cerveza, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de los mejores productos locales.

Desde el Ayuntamiento aseguran que los hoteles del municipio ya se encuentran llenos para las fechas en que se celebrará el Oktoberfest.

Pizarra Beer Fest

La Plaza de la Cultura de Pizarra acogerá el Beer Fest 2019 desde este viernes 20 de septiembre hasta el domingo 22. Este año se celebra la cuarta edición de este festival gastronómico.

El evento comenzará el viernes a las 12:00; a las 17.00 habrá un curso de elaboración (previa inscripción de 10 euros) y a las 22:30 el concierto de Deskarria2.

El sábado también se abrirá a las 12:00; a las 12:30 tendrá lugar una Cata de Cerveza y Quesos, con Markus, miembro de ACEMálaga (previa inscripción de 10 euros); a las 22:30, la actuación de Coolcats, y a las 24:00 Memphis Trio.

Y el domingo, la apertura será también a las 12:00, a las 14:00 habrá sorteos y a las 20:00 el concierto de Scandinavia.

Fiesta de la Cabra Malagueña en Casabermeja

Casabermeja celebra la XI Fiesta de la Cabra Malagueña desde este viernes 20 de septiembre hasta al domingo 22. Una festividad que gira entorno a esta raza autóctona y sus productos, con actividades para todos los públicos: Habrá degustaciones, catas, talleres, mercado de quesos, productos locales y artesanía, exposición de ganado, visitas turísticas guiadas y mucho más...

Además se podrá conocer la Casa de la Cabra Malagueña. Las actuaciones de la Panda de Verdiales La Torre, y el pasacalles Afro Bi Ara, pondrán las notas musicales, y como colofón cuentan con la actuación de Javier Ojeda el domingo a las 18:00.

El eje principal de la fiesta es la ruta gastronómica de los productos de la cabra malagueña, donde los visitantes podrán probar desde este viernes más de 100 variedades de tapas, platos y postres, todos ellos elaborados a base de productos derivados de la cabra.

Consulta la programación completa en su página web.

Ruta Costa del Sol de Vehículos Clásicos en Marbella

La VIII Ruta Costa del Sol de Vehículos Clásicos reunirá desde este viernes, 20 de septiembre, y hasta el domingo, día 22, a 40 coches de época que recorrerán distintos puntos de Marbella en una cita donde los apasionados del motor podrán disfrutar con automóviles que datan desde 1920 hasta los años 60.

El programa completo de la VIII Ruta Costa del Sol de Vehículos Clásicos es el siguiente:

Viernes 20 de septiembre :

: 18:00. Salida desde el Hotel Paloma Blanca, en la Urbanización Cortijo Blanco de Marbella por la autovía A-7 hacia el Centro comercial la Cañada.

20:00. Recorrido por el casco urbano de Marbella y San Pedro Alcántara. Parada en el bulevard

Sábado, 21 de septiembre:

9:30. Salida desde el Hotel Paloma Blanca hacia Manilva por la Autovía A-7. Subida por la carretera A-377 hacía Gaucín y llegada a Ronda.

17:00. Salida por la A-397 hacía Marbella, y la A-7 hasta el hotel.

18:00. Recorrido por San Pedro Alcántara.

21:30. Vuelta por el Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara hasta el Restaurante Nuevo Rein

Domingo, 22 de septiembre:

10:00. Salida desde el hotel hacia Estepona por Autovía A-7.

Recorrido por el casco urbano de Estepona.

Vuelta hacia Marbella. Recorrido por San Pedro Alcántara y Puerto Banús.

12:00. Estacionamiento de los vehículos en el paseo Marítimo de Marbella.

14:00. Finalización de la Ruta.

Outlet Fin de Verano en Arroyo de la Miel

La calle Blas Infante de Arroyo de la Miel acoge hasta el sábado 21 de septiembre (12:00 a 24:00) una nueva edición del Outlet Fin de Verano, que comprenderá un outlet de moda y complementos, un mercado de artesanía y diversos stands en el que empresas locales de diferentes sectores ofertarán promociones especiales para el público visitante, tales como servicios de estética, academias de idiomas o incluso una escuela de arte.

Al igual que en anteriores ediciones, este outlet será una gran oportunidad para adquirir moda y complementos a precios económicos, ya que las tiendas del municipio que participan venderán sus artículos de fin de temporada, además de presentar las novedades de otoño.

En la zona de artesanía y emprendedores, los visitantes podrán encontrar: Accesorios fabricados con materiales y fibras naturales, diseño de camisetas, joyería de autor, esculturas, decoración en madera, alfarería, pintura, complementos de todo tipo y productos de alimentación local y artesana.

Además, para el público infantil, se podrá disfrutar de pintacaras gratuito el sábado 21, de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00.

Semana de la Moda Estepona

Quince establecimientos de Estepona presentan sus nuevas propuestas de moda, belleza y complementos para la temporada Otoño-Invierno 2019/20 durante la Semana de la Moda en Estepona, que se celebra desde este pasado miércoles y hasta este sábado 21 de septiembre, a las 20:00, en el paseo Marítimo.

Este sábado, a las 11:00, se impartirá un taller de Asesoramiento de imagen en el centro cultural Padre Manuel, con asistencia gratuita hasta completar aforo.

I Torneo Benéfico Nuevo Futuro Málaga y Añoreta Golf

El I Torneo de Golf Benéfico Nuevo Futuro Málaga & Añoreta Golf se llevará a cabo este viernes y sábado, 20 y 21 de septiembre, a beneficio del colectivo responsable de menores con la finalidad de atenderlos de una forma más individualizada en un entorno lo más parecido a una familia.

Ofrece la modalidad de equipos de 4 jugadores: una pareja Greensome y otra pareja Fourball. La previsión de participantes es de 170 golfistas de diferentes clubes de la provincia de Málaga.

El torneo contempla premios valorados en más de 3.000 euros repartidos entre los cinco primeros clasificados: premio a la bola más cerca pares 3, drive más largo, bola más cercana bandera 2º golpe y sorteo de regalos.

También se ha organizado una gala benéfica que se llevará a cabo este sábado a partir de las 21:00 en la terraza del Restaurante Añoreta Golf donde actuará en concierto José Manuel Soto.

Circo del Sol, 'Kooza'

El Circo del Sol, con su emblemática carpa, se instala en el Cortijo de Torres hasta el próximo 13 de octubre. Medio centenar de artistas representan en escena el homenaje a la tradición del circo que supone el espectáculo 'Kooza', en el que no faltan asombrosas acrobacias ni el humor de los clowns.

“Os vamos a sorprender con números espectaculares como la rueda de la muerte, el alambre alto, el teeterboard o los payasos que interactuamos con el público”, aseguran los propios artistas.

Las entradas, desde 39 euros, están a la venta en la página web del Circo del Sol.

Espectáculo ecuestre 'Unalome'

La compañía internacional Artequus Théâtre vuelve a Málaga con su espectáculo de teatro ecuestre Unalome. Ambientado en el Japón feudal y pensado para todos los públicos, el show que tiene lugar en Alhaurín de la Torre es una producción basada en el símbolo del camino de la vida.

El espectáculo ecuestre Unalome en el Centro Ecuestre Artequus, de Alhaurín de la Torre se repite este viernes y sábado, 20 y 21 de septiembre.

La compañía recorre ese camino en la unión entre jinetes y caballos, en un igual a igual, para tocar profundamente el corazón de todos los espectadores.

Las entradas (desde 19 euros) están a la venta en la compañía Artequus Théâtre.

Ara Malikian en concierto

El violinista Ara Malikian presenta su nuevo espectáculo en Málaga. El artista regresa a la capital de la Costa del Sol este viernes 20 de septiembre (21:00) y la cita será en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres dentro de la nueva gira del artista, Royal Garage World Tour.

La última actuación de Malikian en la capital malagueña fue el pasado 23 de marzo en el Teatro Cervantes, dentro de la gala de clausura del Festival de Cine de Málaga, donde realizó un homenaje al séptimo arte con su música.

Entradas (desde 40 euros) a la venta en Eventbrite.

Revólver en el Teatro Cervantes

El cantante y guitarrista Carlos Goñi sale a la carretera con la nueva gira de Revólver, uno de los grupos de referencia de la música rock en español en las últimas décadas, una banda con un directo rotundo y una clara vocación por la carretera y el contacto frente a frente con su público.

Goñi y sus compañeros de show acuden este viernes (20:00) al Teatro Cervantes con #Básico4 Tour, gira basada en un disco grabado en vivo y por sorpresa el pasado enero en el Teatro Circo Price de Madrid y con el que ponían el broche de oro a la celebración de las bodas de plata del Básico I.

Entradas, desde 12 euros, a la venta en Unientradas.

'Mi hijo es imbécil' en La Cochera Cabaret

"¿Qué tal ha gestionado usted su instinto materno o paterno? ¿Siempre tuvo claro que quería ser padre o madre? ¿Alguna vez barajó la posibilidad de que su hijo pudiera caerle gordo/a? ¿Qué quizá la presencia de una criatura podría ser perjudicial para la relación con su pareja? En definitiva, ¿que la aparición de un nuevo miembro en la familia pudiera reportarle más penas que alegrías? Espero de corazón que si usted ha tomado la decisión de reproducirse, no se haya arrepentido."

Los autores de Mi hijo es imbécil, Álvaro Carrero e Ignacio Nacho, animan de este modo a ver la obra este viernes 21 de septiembre (21:00) en La Cochera Cabaret.

Entradas (15 euros) a la venta en La Cochera Cabaret.

Juega en tu barrio en Torremolinos

El programa Juega en tu Barrio, impulsado por el Ayuntamiento de Torremolinos, tiene por objetivo de recuperar las plazas y las calles para el entretenimiento y el uso ciudadano. La actividad se iniciará este viernes 20 de septiembre, a partir de las 17:00, en la plaza Pablo Ruiz Picasso, y hará un recorrido por todo Torremolinos, para culminar el 6 de junio de 2020 en la zona de Playamar.

Consiste en un conjunto de actividades lúdicas y educativas que van a permitir llevar diferentes juegos de mesa a los barrios de la localidad.

Sole Giménez en el Teatro Cervantes

Por ellas, por las mujeres autoras, Sole Giménez toma la palabra. Lo hace para nombrarlas, traerlas a la luz, darles visibilidad, cantarlas y dar una nueva vida a sus obras. Para ello, suma el talento de algunas de las mejores creadoras de España y el de una selección de artistas latinoamericanas.

El resultado es un disco-libro (el vigésimo de su carrera) y una gira denominados Mujeres de música, un concierto homenaje vertebrado por canciones de, entre otras, Chabuca Granda (Perú), Rosana, Mari Trini y Rozalén (España), Dona Ivonne Lara (Brasil), Eládia Blazquez (Argentina), Consuelo Velázquez y Natalia Lafourcade (Mexico), Totó La Momposina (Colombia), Violeta Parra (Chile) e Isolina Carrillo (Cuba).

Y con ellas llega este sábado 21 de septiembre al Teatro Cervantes (20:00). Entradas, desde 12 euros, a la venta en Unientradas.

Puertas abiertas en la Casa Ronald McDonald de Málaga

La Casa Ronald McDonald de Málaga convoca, para este sábado 21 de septiembre, su séptima jornada de puertas abiertas, que tendrá lugar de 11: 00 a 19:00, con ocho horas ininterrumpidas amenizadas por actuaciones musicales, talleres, juegos y espectáculos infantiles.

Todos los padres y niños malagueños podrán conocer las instalaciones de la casa y divertirse en un día especial lleno de actividades gratuitas, este año además, con el patrocinio de Fundación CLC World.

Por séptimo año consecutivo organiza una fiesta llena de actuaciones, con dos escenarios, uno dentro de la casa y otro en la zona exterior.

En el escenario exterior se podrá ver la actuación de academias de baile infantil y coros como la Escuela Artística Cristina Mesa, el grupo de baile de Pepi Solano, el Coro Gospel Victoria o la Escuela de Circo de Málaga. Entre otros, han destacado la actuación de un grupo de gaiteros escoceses, la presencia de más de un centenar de Moteros contra el cáncer o el desfile de la Legión 501.

Por su parte, en el escenario interior los más pequeños podrán pasárselo en grande con las actuaciones del Teatro de las Sonrisas, Aventura Pirata, Ronald McDonald o Alexie Sacarisas.

También durante la jornada habrá talleres de teatro improvisado, de realidad aumentada y virtual, de ciencia, de acertijos en familia, lego, aliño de aceitunas, reciclaje o huerto urbano. Y para los más pequeños talleres para reconocer las emociones. Además, se contará con talleres de cocina, y, paralelamente, se programarán visitas guiadas para conocer las instalaciones y los métodos de trabajo de la Casa.

Paella solidaria, ofrecida por Paelleros Sin Fronteras y la tradicional tómbola benéfica, con más de 1.500 regalos gracias a las donaciones de multitud de empresas y colaboradores con el sorteo final de una televisión, serán otras de las propuestas.

Coincierto 2019 en Coín

Eskorzo encabeza el cartel del Coincierto 2019 que concentrará 10 horas de música en directo en el municipio de Coín. Siete grupos protagonizan el festival callejero de este año con dos escenarios diferentes que se celebrará este sábado 21 de septiembre (desde las 17:00).

Entre estos grupos destaca Eskorzo, quien encabeza el cartel de esta nueva edición del festival.

Tributo AC/DC en La Cochera Cabaret

TNT es una banda tributo a AC/DC formada en 2009 en Málaga que reproduce fielmente el espectáculo de un show de AC/DC tanto a nivel sonoro como estético y que estará este sábado 21 de septiembre (22:00) en La Cochera Cabaret.

Entradas (10 euros) a la venta en La Cochera Cabaret.

Festival Beneficio Infantil en Alhaurín de la Torre

Alhaurín de la Torre vivirá este sábado 21 de septiembre, a las 20:30 en la Finca Municipal El Portón, una cita muy especial, con el objetivo de recaudar fondos a favor de la investigación del cáncer pediátrico.

Para ello, se ha organizado un programa divido en dos partes, por un lado, un desfile de la conocida Legión 501 y, por otro, un gran espectáculo protagonizado íntegramente por niños y niñas talentosos de la música, la canción, el baile o el deporte.

Detrás de la organización está el Grupo Girasoles, integrado prácticamente por las mismas personas que durante los tres años anteriores impulsaron los festivales en favor de Adriana, joven afectada por el llamado Síndrome de Angelman.

El formato será similar al de esas ediciones: una velada por y para los más jóvenes, y siempre con una buena causa como telón de fondo. A las 18:00 está previsto que salga el desfile desde El Portón y recorran algunas de las principales calles del casco urbano.

Una vez termine, a las 20:30, comenzará el festival en El Portón, donde los protagonistas serán todos niños y niñas.

Entrada-donativo por 5 euros. Reservas en el teléfono 635 30 16 09. Fila cero realizando un ingreso en el número de cuenta ES 672100 9166 7922 00020030, con el concepto Girasoles.

Animalhaurín en Alhaurín el Grande

Este sábado 21 de septiembre, a partir de las 11:00 y durante todo el día, el recinto ferial de Alhaurín el Grande será el escenario de la primera edición de Animalhaurín, organizado por la Asociación Alma de 4 Patas, con la colaboración del Ayuntamiento.

Es el primer evento de estas características que se realiza en el municipio, que nace con la vocación de convertir a Alhaurín el Grande en punto de encuentro para todos los amantes de los animales de la provincia, y en el que se podrá conocer la labor que realizan las asociaciones para la protección de los animales.

Se han programado un gran número de actividades para toda la familia y por supuesto para las mascotas. Exhibiciones caninas y charlas sobre adiestramiento, talleres infantiles, concurso de mascotas, pasarela de adopciones, y para finalizar la jornada (20:00) una exhibición de rescate de perros con jaula trampa.

Homenaje al capitán Moreno en Málaga

La Asociación Histórico-Cultural Teodoro Reding volverá a rendir homenaje en Málaga este sábado 21 de septiembre (19:30) al capitán Vicente Moreno Baptista (1773-1810), héroe antequerano de la Guerra de la Independencia, con una recreación que comenzará a las 19.30 horas en la plaza de la Merced y finalizará en la plaza de La Constitución en esta décima edición.

El recorrido tendrá dramatizaciones y explicaciones en las que participarán unas 25 personas, que se encargarán de recrear y contar la historia de Moreno, que fue un oficial del Regimiento de Málaga que decidió seguir la lucha cuando el ejército napoléonico ocupó Andalucía.

Realizan un recorrido hasta la plaza de la Constitución, que es "donde se encontraba la cárcel entonces, y en la puerta hacemos una escenificación de la entrevista del coronel, que era el Gobernador de Málaga napoleónico y el capitán y es siempre bastante emotivo", explican desde la organización. Este año tendrán que salir desde la plaza de la Merced.

Jornada de limpieza en el Parque Benítez

Málaga se suma a la celebración del World Cleanup Day, Día Mundial de la Limpieza, que se celebrará este sábado 21 de septiembre y se llevará a cabo una jornada de limpieza y adecuación de la zona natural situada junto al Parque Forestal del Comandante Benítez.

Esta iniciativa tiene como objetivo llamar la atención a los ciudadanos sobre la importancia de colaborar en la limpieza de su ciudad, así como de los grandes beneficios medioambientales del reciclaje. La jornada del sábado pretende garantizar que los residuos recogidos tengan una adecuada gestión, separando envases y fracción resto para un posterior tratamiento en las planta de Los Ruices.

Durante la jornada se realizará una batida de limpieza y recogida manual de residuos, mejorando así la calidad medioambiental de una zona colindante con el parque forestal y en la que actualmente hay una evidente dispersión de residuos provocado por algunos vertidos incontrolados.

Festival de cortometrajes de El Palo

El VI Festival de Cortos Cinematográficos de El Palo tendrá lugar este sábado 21 de septiembre a partir de las 21:00, en el auditorio Curro Román, en los Jardines Alberto Suárez Pipi, en calle Playa Virginia.

Con este evento se pretende fomentar la realización de cortos a través de las nuevas tecnologías que permiten un acercamiento a la realización de obras relacionadas con el séptimo arte. El concurso de cortos nació de la ilusión por fomentar la cultura cinematográfica en el distrito Málaga Este, como foco de atracción para realizadores audiovisuales, productores y cinéfilos.

Día de la Axarquía Costa del Sol en Tivoli World

Tivoli World celebra el Día de la Axarquía este sábado 21. Las entradas al parque de atracciones son gratuitas para todos los residentes de la comarca presentando el DNI o recogiendo la invitación en los ayuntamientos, oficinas del turismo del litoral o en APTA ubicada en la sede de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía. Ésta incluye el pase para cinco personas. El parque de atracciones estará abierto de 12:00 a 19:00.

Día de la Bicicleta

Este domingo 22 de septiembre, Málaga celebrará el Día de la Bici, uno de los principales eventos deportivos de la capital junto a la Carrera Urbana y que supone el colofón de las actividades programadas dentro de la Semana Europea de la Movilidad en Málaga capital. La iniciativa, organizada por las Áreas de Deporte y Movilidad del Ayuntamiento, es un evento lúdico, gratuito y no competitivo pudiendo optar a sorteos y regalos.

Será la 17ª edición de este evento, que cuenta con el patrocinio de El Corte Inglés, Hipercor y la Fundación Unicaja.

Como cada año, contará con dos recorridos de diferentes distancias, uno de 12 km y otro de 5,5 km. Además, el concejal de Movilidad, José del Río, ha recordado que cuenta con una pendiente descendiente, de manera que sea accesible para todo el mundo. Tras el recorrido, que parte a las 10:00 desde el Paseo de Parque, se entregarán premios a las bicicletas y disfraces más originales.

Las inscripciones son totalmente gratuitas y se pueden seguir haciendo en los departamentos de Deportes de El Corte Inglés de Avda. Andalucía y del centro comercial Bahía Málaga. Ya se han alcanzado casi los 10.000 inscritos.

Concurso Albañilería de la Peña El Palustre

La 53º edición del Concurso Nacional de Albañilería, organizado por la Peña El Palustre se celebra este domingo 22 de septiembre. Un evento que goza de una gran popularidad a nivel nacional y al que acuden participantes de distintas provincias. Su finalidad es estimular a los albañiles en el aumento de sus conocimientos propios del oficio, indagando en la mejora de la destreza y de las habilidades en la ejecución de trabajos.

Será en la plaza del Padre Ciganda (El Palo) desde las 8:00 y consiste en una competición entre cuadrillas (con un máximo de 35) integradas por un oficial de albañil y un ayudante o peón. Todas ejecutarán simultáneamente el mismo trabajo de albañilería, que deberá ejecutarse en un periodo de 4 horas. Aquella que demuestre su superioridad tanto en conocimientos técnicos como en destreza obtendrá el primer premio y las cuadrillas que en sus piezas alcancen también cotas de perfección recibirán diferentes galardones.

Romería de la Feria de San Miguel de Torremolinos

La Feria de San Miguel de Torremolinos echa a andar este domingo 22 de septiembre con la tradicional romería que, un año más, partirá desde la avenida de los Manantiales para finalizar la peregrinación urbana en la ermita de San Miguel, en la zona de los pinos.

Declarada como Fiesta de Interés Turístico Nacional, contará con la participación de 18 carretas de bueyes y 39 tractores con remolque que llenarán de color y ritmos andaluces las calles de la localidad.

Dos días antes, este viernes, 20 de septiembre, a las 19:00, en el Estadio Municipal Ciudad de Torremolinos, tendrá lugar la V Subida a la Cantera-Feria de San Miguel 2019. La inscripción será gratuita y se realizará a través de la web del Patronato de Deportes. El plazo de inscripción finalizará este viernes 20 a las 14:00, aunque permanecerá abierta hasta media hora antes del inicio de la prueba, siempre que no se hayan cubierto el número máximo de plazas disponibles de 350 participantes.

La Feria se extenderá desde la noche del próximo jueves 26 de septiembre con el pregón a cargo de Alfredo Taján, editor del libro Torremolimos, de Pueblo a mito, y el encendido de las luces al lunes 30 con el Día del Niño y de la Niña, teniendo las atracciones un precio reducido.

Visita Guiada los Secretos de la Catedral

Visita Guiada los Secretos de la Catedral de Málaga. ¿Sabías que la Catedral de Málaga está inspirada en el templo de Salomón? Que la sillería del coro es una de las más importantes de toda España obra de Pedro de Mena, que la campana de volteo más grande de Europa está en el templo o que el compositor Eduardo Ocón murió de pulmonia en la torre de la Catedral donde vi.vía.

Para conocer todas estas curiosidades y más, Málaga en el corazón organiza una visita de dos horas este domingo 22 de septiembre, a las 16:30. Precio 8 euros (la entrada dentro de la catedral no está incluida, siendo gratuita para personas que vivan en Málaga y Melilla, siempre, que se acredite, si no habría que abonarla aparte en el punto de encuentro antes de comenzar.)

Información y reservas: escribiendo un email dando nombre, apellidos y teléfono móvil a info@malagaenelcorazon.com

La Plaza Merced Market

El mercado creativo La Plaza-Merced Market regresa este domingo 22 de septiembre de 11:00 a 19:00. Sus organizadores llegan a la plaza de la Merced con «novedades de la mano de diseñadores, creadores y artistas locales que mes a mes eligen nuestro mercado para exponer sus productos».

Moda handmade y costura creativa, abalorios para manualidades y DIY, decoración, diseño de joyas, artículos curiosos y vintage, reciclaje creativo, arte, acuarelas,escultura, cerámica, jabones y esencias naturales, artículos retro, jardines verticales,alimentación gourmet...

Limpieza del litoral y los fondos marinos en Torrox

Actividad voluntaria para la limpieza del litoral y los fondos marinos de la zona de Calaceite, en Torrox. Será este domingo 22 de septiembre, a partir de las 09:30, en colaboración con la empresa TiempoSub.

Una vez finalicen las labores de saneamiento todos los voluntarios que hayan participado serán invitados a una paella popular para reponer fuerzas y poder compartir impresiones sobre la jornada. Esta actividad se une a las ya realizadas en los campamentos de verano con los más pequeños en el que se les enseñó a mantener y respetar el medioambiente.

Podrán participar tanto buceadores, para estar en el equipo de limpieza del fondo marino, como quienes no lo sean, para eliminar la basura de la playa.

Unidos por el Mar en la playa de La Malagueta

Quinta edición del evento Unidos por el Mar en Málaga, organizado por la asociación Equilibrio Marino y la empresa Alnasur, se celebra este domingo 22 en la playa de la Malagueta (frente a la Farola).

Cuenta con la colaboración del Real Club Mediterráneo y es una jornada de unión de todas las actividades de ecoturismo acuático abierto a la participación ciudadana que promueve la conservación marina y costera. Esta iniciativa reúne a buceadores, practicantes de actividades acuáticas y amantes del mar para reivindicar un mar limpio y lleno de vida.

The Skatalites en La Cochera Cabaret

La mítica banda jamaicana The Skatalites llega este domingo, 22 de septiembre, a la La Cochera Cabaret (19:30)

Pocas bandas llegan a celebrar sus 55 años de carrera. Y menos aún lo hacen dando un centenar de conciertos por todo el planeta cada año.

Bajo el lema “Still rough and tough” (Seguimos rudos y duros) encara esta 55th Anniversary Tour la mítica formación, liderada por su fundadora, Doreen Shaffer, y el legendario trombonista Vin Gordon, quien acompañase a Bob Marley durante buena parte de su carrera, recién recuperado del infarto que sufrió durante el concierto en Santiago de Chile al comienzo de la gira.

Las entradas (16 euros anticipada, 20 en taquilla) están disponibles en la web de La Cochera Cabaret.

YOLO, You Only Live Once en el Teatro Cervantes

Circo para todos los públicos con YOLO, You Only Live Once. Premio FETEN 2019 al Mejor Espectáculo de gran formato y espacio sonoro, está además recomendado por la comisión artística de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.

YOLO reivindica valores como la autoconfianza, la solidaridad, el riesgo o la perseverancia.

Este domingo 22 de septiembre (18:00) en el Teatro Cervantes. Entradas, a un precio único de 15 euros, a la venta en Unientradas.

Travesía a nado Aliquindoi

La playa de la Misericordia acoge este domingo, 22 de septiembre, la III Travesía a Nado Aliquindoi, organizada por el Club Aliquindoi Nado, con el patrocinio del Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, y cuyos beneficios se destinarán al programa de salvamento marítimo de ayuda a los refugiados del Mediterráneo de Cruz Roja.

Se celebrará entre las 10:30 y las 14:00 frente al edificio de la Diputación Provincial. Este año se espera superar los 200 nadadores inscritos en las distintas categorías. Además, es una prueba está incluida en el circuito provincial de Aguas Abiertas.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse en la web www.dorsalchip.es. El precio de la inscripción es de 10 euros para distancia de 1.000 metros, 15 euros para la de 3.000 metros y 25 euros para los relevos. Además, al tratarse de una prueba solidaria, se admiten donaciones, que pueden formalizarse en la web de las inscripciones. La fecha límite para poder inscribirse es este viernes 20 de septiembre a las 15:00.

Encuentro de Baile de Salón y Latino en Alhaurín el Grande

Este domingo 22 de septiembre tendrá lugar en la Plaza de la Legión de Ahaurín el Grande (12:00), el V Encuentro de Baile de Salón y Latino, que organizan Los Bachateros de Alhaurín, en colaboración con el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, y en el que los fondos recaudados volverán a estar destinados por quinto año consecutivo a la Asociaición Un sí por la vida.

Más de 200 bailarines mostrarán sus habilidades en esta jornada solidaria, que estará marcada por el alto nivel de los participantes, algunos de ellos campeones de España, incluso de Europa, y que acudirán desde diferentes puntos de la geografía andaluza.

Volver al inicio