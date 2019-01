La tradición rompe con la vanguardia

El arte urbano y la tradición se han dado la mano en el escenario del Teatro Echegaray con la presentación del cartel de la Semana Santa de Málaga, obra del pintor José Antonio Jiménez. El artista ha mostrado la obra que anunciará los días de Pasión en la capital con la Virgen de los Dolores del Puente como protagonista de la pieza y ante un grafitti dibujado sobre una pared blanca.

El cofrade Andrés Camino, presentador de la pieza, ha definido la obra como “una composición que hermana y une los tiempos nuevos con los pasados. Es una mezcla o solución artística que señala que lo moderno no está reñido y, de hecho, convive con lo añejo, que no viejo”. La Dolorosa de Santo Domingo, completamente ataviada de negro, se presenta de perfil y se acerca a los límites del lienzo, como si estuviese procesionando. Entre los detalles que presenta se encuentran el puñal en su corazón, un rosario, la presea de coronación, que fue donada por los hermanos, y un escapulario en plata donde la Virgen de la Victoria, patrona de la Diócesis, aparece esbozada.

La tipografía toma especial protagonismo en dos planos: el lugar y el año en tonos grises y dentro del manto de la Virgen. En la blanca pared llena de desconchones, la leyenda Semana Santa en tipografía urbana y tonos rojos, naranjas y amarillos. “Este arte callejero, bien entendido, viene a embellecer esas insulsas fachadas de edificios en la zona del Soho o muros de casas abandonadas o derribadas en Las Lagunillas e, incluso, llega a disimular esa cicatriz permanente de Málaga, que es el río Guadalmedina”, ha explicado el director de La Saeta durante su intervención.

Uno de los elementos más característicos de la presentación del cartel llegó con el alzamiento del telón y el encendido de un cirio que iluminó el rostro de la Dolorosa en la pintura. La voz de Luz Casal, cantando en gallego una composición de Rosalía de Castro, ha servido para apoyar la contemplación de la obra entre los asistentes, que guardaron silencio hasta que culminó la composición. El mismo autor se ha encargado de encender la vela antes de que pudiese contemplarse su creación en el patio de butacas del Echegaray.

Ante la obra, José Antonio Jiménez ha recitado el poema de Rosalía de Castro que inspiró la obra y ubicó la sombra de Dolores del Puente ante la pared y el grafitti. Lejos de elementos tradicionales de la ciudad, el autor ha decidido establecer una pared como remembranza de Málaga, en cualquiera de sus barrios. “Los dos elementos, graffiti y dolorosa, contribuyen a la reiteración del propio concepto del cartel, que no se hace para guardarlo en aquellos lugares donde nadie pueda verlo”, anunció Jiménez Muñoz.

Sobre el elemento central del cartel de la Agrupación de Cofradías, la Virgen, de la que el autor es devoto y vestidor, ha explicado que no hay “nada más incierto que el haberme dejado mover por la soberbia y plasmar la imagen de la cofradía a la que pertenezco. Por el contrario, he puesto a la virgencita que me conoce, a la que cuido y a la que pido cada día por cada uno de vosotros. Un cartel pensado para el Pueblo y la calle, más que para el propio público cofrade o capillita. Sin más elementos que el negro sobre el negro, con un corazón traspasado de esperanza”.