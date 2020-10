El colegio Divino Pastor de Málaga promociona una RCP segura en tiempos de Covid

A nadie se le escapa que cuando se produce una parada cardiorespiratoria, una reacción rápida es fundamental. Por eso es importante que se conozca la técnica de reanimación cardio pulmonar (RCP) y que ésta se aplique con la seguridad que requieren estos tiempos de pandemia. Para difundir este mensaje, el primer curso del grado medio de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del Colegio Divino Pastor ha realizado un vídeo explicativo.

El objetivo del vídeo, que se grabó con motivo del día mundial de la RCP, es “que se aprenda la maniobra con la actualización que requiere debido al Covid, que se puedan seguir salvando vidas y evitar a la vez un contagio”, explica Beatriz Pacheco, tutora del ciclo formativo.

La especialista explica que cuando encontramos a una persona en el suelo que no está consciente, lo primero que hay que hacer es comprobar si respira. “Antes de la pandemia, hacíamos una maniobra que se llama frente mentón y con la que abríamos la vía respiratoria de la víctima y hacíamos el VOS, ver, oír y sentir”, comenta. Esto suponía acercar la cara a la boca del paciente y sentir su aliento, es decir, tener un contacto estrecho que ahora se elimina.

“Solamente comprobamos visualmente sin el paciente respira sin acercarnos y si el enfermo no lleva mascarilla se la ponemos”, agrega la docente. También se eliminan las insuflaciones, es decir, meter aire por la boca de la víctima y solo se realizan compresiones. “Además, colocamos la cara de la víctima al lado contrario del reanimador para que cuando exhale lo haga para el lado contrario”, añade Pacheco.

Así que la persona que asiste continuará con las compresiones y colocará el desfibrilador semiatomático (DESA), si se dispone de él mientras que acuden los servicios de urgencias. “Este desfibrilador monitoriza las constantes y si ve conveniente te pide que realices una descarga o que continúes con las compresiones torácicas”, indica la especialista.

Si el paciente comienza a respirar antes de que llegue la ambulancia, se coloca en posición lateral de seguridad y el reanimador continúa a su lado hasta que se haga cargo del enfermo el equipo sanitario. Si no respira se deberá continuar con lo que el desfibrilador vaya marcando, seguir con las compresiones o desfibrilar, algo que explican en el vídeo.

“Una vez que el paciente sea atendido por el equipo sanitario, nos lavamos las manos muy bien como mínimo con gel hidroalcohólico y facilitamos nuestros datos personales al equipo sanitario para facilitar el rastreo en caso de que diera positivo en Covid-19 una vez ingresado en el hospital”, resalta la profesora del colegio Divino Pastor.

Actuar en menos de tres minutos

“Es fundamental tener nociones porque en una parada cardiaca el tiempo es fundamental, cuanto antes reaccionemos la persona tiene mayor probabilidad de salir adelante, hay que volver a oxigenar y deberíamos de reaccionar, comprobar la conciencia, llamar al 112 y empezar compresiones y pedir un DESA en menos de 3 minutos”, comenta Pacheco.

Si no se tiene un desfibrilador semiautomático hay que hacer compresiones. Y para ello es necesario entrelazar las manos y con el talón de éstas presionar en la zona media del tórax, entre los dos pezones. “Nos colocamos de rodillas, mantenemos los codos extendidos, sin flexionar y realizamos compresiones con el peso de nuestro propio cuerpo”, detalla la docente y subraya que la víctima tiene que estar sobre una superficie dura, no vale una cama, por ejemplo, y que esté seca. Con agua debajo del paciente o si está mojado no se puede utilizar el desfibrilador.

“Puedes evitar complicaciones a nivel orgánico y las probabilidades de supervivencia son mucho más altas si vuelve a oxigenarse con rapidez y si seguimos estos pasos y se actúa con seguridad se puede evitar un contagio”, concluye la tutora.

La realización de este vídeo del colegio Divino Pastor ha sido posible gracias a la concienciación e implicación tanto de los alumnos como del equipo directivo. De hecho el curso pasado, la dirección organizó una serie de charlas y talleres de primeros auxilios por el distrito Carretera Cádiz en casi todas las asociaciones de vecinos.