Silvia vargasLa soñadora que llegó del otro lado del océano

Aveces el destino te depara enormes sorpresas. Este es el caso de nuestra invitada de hoy. Una mujer que lleva diez años en España y que llegó, sola, -su familia quedó atrás a nueve mil kilómetros, en su Paraguay natal- y ligera de equipaje, lista para cumplir el sueño de su vida: triunfar como cantante. Y en eso está, y por lo que he podido respirar y oír lo conseguirá. Ahora la conocerán más profundamente, solo les adelanto que estamos ante una luchadora.

El RESTAURANTE

Lo que no era una sorpresa era el recorrido gastronómico que íbamos a realizar en uno de los restaurantes emblemáticos de nuestra ciudad y para muchos, en lo que a gastronomía nipona se refiere, el mejor en su especialidad: restaurante Ta Kumi en calle Mundo Nuevo. De ello tiene mucha culpa su socio propietario, chef, coordinador y si me apuran camarero Antonio Jiménez, quien nos recibió con la cordialidad que le caracteriza. Y en la breve charla que mantuvimos previa a la comida me habló de los otros creadores de la empresa, Alvaro Albeloa y Toshio Tsutsui, alma mater del establecimiento. Un total de 11 personas componen la plantilla de este restaurante siendo cinco de ellos cocineros. Un ejemplo de lo que es cocina elaborada y, tal como se traduce el nombre del restaurante, artesanal. Aunque también conviene aclarar que Kumi significa equipo, algo de lo que quedó constancia durante la comida. De lo que sucedió les doy cuenta más adelante. Toda una experiencia.

EL INVITADO

Llegaba Silvia directamente de su trabajo en el consulado de Paraguay de nuestra ciudad. Su actividad precisamente le ha ayudado a conocer mucho más a fondo la vida de España en general y de nuestra ciudad en particular. Y le pregunté cómo conciliaba su vida laboral con la otra de artista. "Mi vida artística comienza cada día a las 17:00. Es un poco estresante pero la ilusión todo lo puede". Su suave acento suramericano es ya música. Y le comenté que por ahora no es una persona muy conocida en el mundo de la canción. " ¿Sabes? Yo no he surgido de la nada. Llevo cantando desde los 5 años. En mi país soy muy conocida, especialmente por interpretar música folclórica en guaraní. En el año 2007 canté invitada por Julio Iglesias. Fue toda una experiencia. Hay que tener mucha vocación y muchas ganas para abandonar tu país, alejarte de tu familia…".

A partir de este instante me di cuenta que estaba ante una luchadora de los pies a la cabeza. "En los últimos años he pasado por todo, desde intentar participar en OT (Operación Triunfo) o La Voz, a cantar donde me reclamasen. Especialmente para actos benéficos y muchos relacionados con la comunidad paraguaya en Valencia, Barcelona, en Madrid. En muchos lugares de España". Está claro que no es precisamente un camino de rosas. "Claro, y soy consciente de ello. He luchado mucho y eso me ha hecho evolucionar, pero aún me falta muchísimo por recorrer. ¿Sabes? Llevo toda mi vida cantando y siempre estoy empezando".

Y le pregunté por Málaga y su adaptación a nuestra ciudad, a nuestro país. " ¡Oh! Me encanta la gente de Málaga. Sois como nosotros, sencillos y abiertos. Hospitalarios. Yo soy de una ciudad que se llama San Antonio, a unos 25 kilómetros de la capital, Asunción, y aquí, bueno, me siento muy cercana a mi tierra. Lo agradezco mucho". Para uno es una satisfacción oír afirmaciones de este tipo. Me interesé por su estilo musical, sus artistas de referencia, en definitiva conocer a cerca de su música. " Mi música es alegre por encima de todo. [Risas] Debe ser porque soy muy vitalista y bastante nerviosa. [Silencio] Realmente creo que no me parezco a nadie. Me gusta mucho Rozalén, me inspira mucho, y me encantaría conocer a Diana Navarro. Es increíble. Y compartir escenario con Miguel Poveda". Bueno, están claro los exigentes gustos musicales de Silvia. "Yo compongo mis propias canciones. Siempre me han encantado los Beatles y aunque mi estilo nada tiene que ver con su música, mis canciones son sencillas y directas como la de ellos. Creo la música, la letra, arreglos, solo me ha faltado diseñar la portada del disco [risas]. Las letras están inspiradas en hechos de mi propia vida. Todas tienen relación. Y además, mi marido, José Carlos, es a la vez mi representante. Es la persona que más me ha ayudado desde que llegué a España".

Algo más que un brillo apareció en los ojos de nuestra invitada cuando mencionó a su pareja. Un abrazo desde aquí a José Carlos y enhorabuena por su trabajo con Silvia. Hay por ahí un video clip circulando…" Así es. Es el vídeo de presentación de mi disco. Y con orgullo te digo que está entero hecho aquí, en Málaga. Me ha encantado. Sufrimos mucho. ¿Sabes? El día que íbamos a rodar de pronto se cubrió el cielo. ¡En Málaga, en el mes de junio! Pero yo le pedí a una carismática de mi país. " ¿Una carismática?, pregunté. "Sí, una mujer que ayuda a la gente. A ella y a Dios los tengo saturados de tantas peticiones. [Risas] Soy muy creyente". ¿Y funcionó?". Ya lo creo. Dios nos echó una mano y el cielo se abrió. El día lució esplendoroso." Pues ya lo saben, con la ayuda de Dios y de una carismática, y, claro está, con una enorme dosis de ilusión y sobre todo de trabajo, Silvia Vargas se presenta en sociedad. Mucha suerte.

LA COMIDA

Sabía que este encuentro en Ta Kumi era apostar sobre seguro, y Antonio Jiménez, como se dice en nuestra tierra, se lució. Nos puso bajo los atentos servicios de Nori y Gero , un abrazo y agradecimiento desde esta sesión, y a partir de ahí todo fluyó a la perfección, como la propia conversación con nuestra invitada. Iniciamos la comida con un tiradito de pez limón japonés con salsa cítrica y un pez mantequilla que estaban exquisitos. Todo ello acompañado con un vino blanco Habla de ti, recomendación de bodegas Lara, que hacía los honores a la comida.

Justo a continuación una trilogía de atún con sus respectivos acompañamientos de tartar. Un plato digno de ser degustado. Le pregunte a Silvia por su integración en España. "España es un país lindísimo, único. Tienes que estar orgulloso de España y amarla mucho". Gratísima respuesta de Silvia que no deja a uno en absoluto indiferente. Por supuesto no perdí la oportunidad, como español, de expresar mi agradecimiento por sus palabras.

El amigo Antonio Jiménez continuó a lo suyo, que no era otra cosa que mostrarnos lo mejor de lo cocinado por sus manos, y nos presentó unos niguiri de pez mantequilla con trufa y una ventresca de atún braseada. Sensacionales. Y sobre su relación con la comunidad paraguaya en nuestra ciudad. "Aunque estoy totalmente integrada en Málaga, para mí es muy importante estar con mi colectividad paraguaya, es como sentirnos más cercanos a nuestra tierra. Nuestro país está creciendo y para crecer hay que pasar por momentos malos. Imagina nuestro país con las mismas dimensiones que España pero con siete millones de habitantes". Para terminar el recorrido gastronómico, Antonio nos elaboró una tempura rol, especialidad de la casa, con espárragos y langostino tempurado y un tepanyaki de pez mantequilla que acompañamos con una copa de excelente tinto Finca Emperatriz, que resultó todo un acierto de maridaje.

Y como colofón a tan magistral menú, una pasta de arroz con helado y pulpas de la pasión con chocolate blanco todo ello acompañado con té de jazmín. Enhorabuena a Antonio Jimenez y a todo su equipo de auténticos profesionales. Para finalizar le pregunté por un sueño al margen de lo musical. Esta fue su respuesta: "Quiero tener un hijo. Es mi sueño por cumplir y espero alcanzarlo muy pronto". Pues Dios te oiga, la "carismática" te ayude, y pronto aparezcas con un precioso bebé y un disco de platino bajo el brazo. Muchísima suerte y hasta pronto.