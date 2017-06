Expertos creen que el 'Brexit' no afectará en exceso a la provincia

El Brexit será más perjudicial para Gran Bretaña que para la Unión Europea y, en el contexto malagueño, no se prevé un efecto duro sobre su economía. Así lo expuso ayer Miguel Otero, investigador del Real Instituto Elcano en la jornada El panorama internacional y sus efectos en la provincia de Málaga organizado ayer por Madeca, Medglobal y el Real Instituto Elcano. "El turismo seguirá llegando porque España tiene mucho que ofrecer. Puede que vengan algunos menos, pero la depreciación de la libra es igual respecto a todas las monedas por lo que no tiene por qué afectar. Los empresarios, si no vienen británicos, buscarán otros mercados, por lo que se podría superar el golpe", subrayó este experto, quien ve posible que se firme un tratado de libre comercio.

Otero parte de la base de que cree que Gran Bretaña no va a salir de la Unión Europea. "Los líderes británicos no le han explicado realmente a los británicos qué significa y es una quimera pensar que va a haber un Brexit suave. Si se arrepiente tiene las puertas abiertas para volver y, si lo hace, Europa lo que no tiene que hacer es humillarla", expuso. Keiran Bowtell, agregado de política pública de la embajada británica en España, no cree que vaya a haber un segundo referéndum.

Por su parte, Rafael Durán, profesor de Ciencia Política de la UMA, recordó que la mitad de los británicos residentes en Málaga tienen más de 60 años y "les preocupa mucho la asistencia sanitaria porque no se ven con capacidad para hacerse un seguro privado porque son caros y porque tienen una edad avanzada".