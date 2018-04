Una vida buscando a su padre

Francisca González, hija de Juan González Moreno, un soldado del bando nacional cuyos restos van a ser exhumados del Valle de los Caídos junto a los de otras tres personas, vivía ayer pendiente de las noticias que llegaban desde Madrid sobre el inicio de los trabajos. Paca, como todo el mundo la conoce en Arriate y su padre quiso que la llamasen, ve un poco más cerca el momento de poder unir a su padres en una misma tumba, algo por lo que asegura que lleva luchando toda su vida. Una búsqueda a la que ahora también se han sumado sus hijos, que son los que están implicados directamente en este asunto junto al resto de familias que han logrado el permiso judicial para realizar la exhumación. "Tengo esa espinita clavada", comenta mientras todavía muestra ciertos recelos sobre poder conseguirlo y trasladar los restos de su padre al cementerio de Arriate. Durante todo estos años, asegura, han sido muchos los problemas que han encontrado. De hecho, hasta no hace muchos años no sabía dónde estaba enterrado su padre, un soldado del bando nacional que fue herido en el frente de Córdoba y que oficialmente durante la dictadura rezaba como fallecido por meningitis en un hospital de Jerez. Ella se muestra convencida de que el envío de su padre al frente fue una venganza por ser miembro de una familia republicana que tenía a dos de sus hermanos junto al bando republicano.

Yo lo único que quiero es recuperarlo a él y poder enterrarlo junto a mi madre"

Su madre nunca pudo cobrar una pensión por la muerte de su padre, hasta que en la década de los 80, ya en la democracia, pudieron lograr el verdadero certificado en el que se reflejaba que había muerto por las heridas sufridas en el frente. También los papeles que certificaban que estaban casados se habían perdido en aquella época. A ello se unió el sufrimiento de no poder saber dónde estaba enterrado, ya que las tumbas que le indicaban eran de oficiales y su padre era solo soldado.

Ella misma viajó en numerosas ocasiones hasta Jerez para tratar de localizar los restos de su padre, aunque nunca lograron que les dijesen dónde estaba. "Mi madre se tiró toda su vida llorando y buscando a mi padre", recuerda con las lágrimas en sus ojos, un relevo que tomó ella cuando se hizo mayor y, en ocasiones, a escondidas para que no sufriese al no tener resultados positivos. Algo que hizo igual su hija tras encontrar un contacto en Jerez que podría facilitarles información sobre su paradero, aunque en esta ocasión tuvo más suerte y encontraron el documento en el que se reflejaba su destino. "Mi hija me llamó para decirme que lo habían traslado al Valle de los Caídos el 24 de marzo de 1964", explica Paca.

Fue entonces cuando empezó una nueva lucha y Paca, pese a saber ya el lugar en el que yacía su padre, temía que ahora sería casi imposible poder conseguir recuperar sus restos. Entonces conocieron la acción de la familia de los hermanos Lapeña y decidieron sumarse a su lucha para conseguir la exhumación de los restos. Paca asegura que no guarda ningún tipo de resentimiento y que lo único que busca es "cerrar esa herida", al tiempo que se muestra firme al señalar que "yo lo único que quiero es tenerlo a él y ponerlo junto a ella [su madre]".En este tiempo recuerda que suplió la ausencia de su padre con las historias que le contaba su familia y las cartas que envió su padre desde el frente, algunas de ellas manchadas por las lágrimas. Hoy las guarda ordenadas por su fecha de salida y por ello sabían que había sido herido en Córdoba, zona de la que salieron sus últimas misivas. Ella, que fue concejal del PSOE en Arriate, espera que todas las familias que quieran puedan recuperar los restos de sus seres queridos.