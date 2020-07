Suspenden la celebración del Antequera Light Fest

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, junto al delegado municipal de Patrimonio Mundial, Juan Rosas, anunciaron este viernes la decisión de suspender la celebración del Antequera Light Fest (ALF), un evento con el que la ciudad del Torcal viene conmemorando cada año el reconocimiento del Sitio de los Dólmenes como patrimonio de la Unesco.

Aunque el Ayuntamiento llegó a convocar la pasada semana una rueda de prensa para anunciar la programación prevista, en el último momento se suspendió. Precisamente, el alcalde explicó que dicha suspensión se debía a que había decidido esperar una semana para ver la evolución de la crisis sanitaria y tomar una decisión final. Ahora, tras comprobar la situación y a pesar de que en Antequera hace un mes que no se produce ningún positivo, desde el Consistorio han apostado por la prudencia y por suspender este año este evento y así proteger la salud de los ciudadanos. Y es que se trata de un espectáculo que se desarrolla en diferentes puntos de la ciudad y que durante los años que tuvo lugar congregó a miles de personas para ver las diferentes creaciones.

Sin embargo, la proliferación de nuevos casos positivos por la Covid-19 desde el pasado fin de semana en buena parte del país han provocado que se reconsidere la celebración del ALF 2020 “por precaución, por seguridad y por evitar tener que dar marcha atrás perdiendo todo lo que llevamos avanzado las últimas semanas”, señalaron tanto Barón como Rosas.

El regidor antequerano destacó el intenso trabajo que se está haciendo “por conseguir un complicado equilibrio entre promocionar la ciudad, generar la actividad económica, propiciar la vida comercial y turística, pero de forma paralela a preservar al máximo nuestro principal bien: la salud”.

No obstante, reconocía también que todo ha cambiado desde el pasado fin de semana “pues están viéndose los casos que, no en Antequera, están proliferando en varias comunidades autónomas, incluyendo algo en Andalucía. Esto evidentemente nos preocupa, porque no podemos ir hacia atrás. Ante esta situación, hemos decidido suspender el Antequera Light Fest”.

En este sentido, el regidor afirmó que “no puede pasar esta fecha desapercibida, porque todos los antequeranos debemos de conmemorar un día tan importante para nuestra historia como fue el de la declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco el 15 de julio de 2016; pero si esa fecha fue importante, si fue un hecho histórico para la ciudad, todavía son infinitamente más importantes los antequeranos y la preservación de su salud, sé que van a comprenderlo”.