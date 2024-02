Los agricultores cortaron las principales carreteras de Málaga

No obstante, más allá de algunas quejas y pequeños momentos de tensión la jornada de desarrolló con normalidad y con la compresión de muchos de lo afectados, aunque desde el sector del transporte algunos camioneros reconocían que la situación comienza también a afectarles. “Llevamos dos semanas prácticamente parados y así no se puede trabajar”, señalaba uno de los camioneros que quedó bloqueado en la A-92 a la altura de Antequera.

Boicot en Ronda a las asociaciones agrarias

Ronda es una de las zonas de la provincia en las que existe un mayor malestar con las asociaciones agrarias por no sumarse a las movilizaciones desde el principio. A tal punto llegó la situación que decidieron no acudir a la convocatoria oficial que se había realizado por parte de las mismas para cortar la rotonda de acceso a la ciudad del Tajo, hasta el punto de que quedó desconvocada. Fuentes del sector en la Serranía calificaron de “toque de atención” la decisión que habían tomado. No obstante, a partir de este momento se volverán a sumar a las movilizaciones para seguir luchando por la “superviviencia” del campo. Ante esta decisión se trasladó la protesta hasta Cuevas del Becerro, localidad en la que sí se sumaron los agricultores y cortarón la A-367, aunque no era lo previsto y autorizado.