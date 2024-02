Los tractoristas se marchan también de Antequera tras las advertencias de antidisturbios

Los agricultores que desde la madrugada del martes bloqueaban la entrada al centro logístico de Antequera en señal de protesta han empezado esta mañana a despejar los accesos, ante la presencia de agentes antidisturbios que, según los manifestantes, "han amenazado con cargar si mantenían la protesta".

Según cuentan, han preferido "no enfrentarse a la policía para que no vendan la imagen de violentos" y los camiones vuelven a circular prácticamente con normalidad. La mayoría de los tractores se han marchado, aunque todavía quedan algunos agricultores por la zona.

En Málaga capital, minutos antes de las 9:00 de este miércoles, tras casi un día y medio de protesta, los agricultores y ganaderos que bloqueaban el puerto de Málaga despejaron los accesos al recinto. Sobre esa hora, una columna de una veintena de vehículos verdes enfiló hacia la zona oeste de la capital por el Paseo Marítimo dejando libre la entrada de San Andrés. Escoltados por patrulleras de la Policía Nacional y motoristas de la Local, los manifestantes se marcharon lentamente haciendo sonar el claxon para dejar constancia de su "indignación". En uno de los vehículos, ya en retirada, podía leerse: "Si el campo no produce, la ciudad no come".

No estaba claro si continuarían su movilización en otro lugar. Algunos comentaban que se iban a sus fincas porque tenían que alimentar a sus animales o "darle una vuelta" a las huertas. Otros aseguraban con rotundidad, aunque con voz agotada por la falta de sueño: "Seguimos, seguimos". Confesaban que estaban "cansados, pero satisfechos" de haber dado visibilidad a su malestar.