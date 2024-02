Los agricultores desbloquean el puerto de Málaga, aunque mantienen sus reivindicaciones

Minutos antes de las 9:00 de este miércoles, tras casi un día y medio de protesta, los agricultores y ganaderos que bloqueaban el puerto de Málaga despejaron los accesos al recinto. Sobre esa hora, una columna de una veintena de vehículos verdes enfiló hacia la zona oeste de la capital por el Paseo Marítimo dejando libre la entrada de San Andrés. Escoltados por patrulleras de la Policía Nacional y motoristas de la Local, los manifestantes se marcharon lentamente haciendo sonar el claxon para dejar constancia de su "indignación". En uno de los vehículos, ya en retirada, podía leerse: "Si el campo no produce, la ciudad no come".

No estaba claro si continuarían su movilización en otro lugar. Algunos comentaban que se iban a sus fincas porque tenían que alimentar a sus animales o "darle una vuelta" a las huertas. Otros aseguraban con rotundidad, aunque con voz agotada por la falta de sueño: "Seguimos, seguimos". Confesaban que estaban "cansados, pero satisfechos" de haber dado visibilidad a su malestar.

Este miércoles por la mañana, los manifestantes que estaban bloqueando el puerto malagueño esperaban el relevo de otros tractoristas. Pero aseguraban que los que venían desde pueblos del interior de la provincia no podían acceder porque las fuerzas de seguridad les cortaban el paso en distintos puntos de su recorrido hacia la capital para desactivar su movilización. Así que tras muchas horas de una protesta que colapsó el tráfico en la ciudad y sin relevo de otros agricultores, optaron por marcharse de la entrada del puerto.

Como testimonio de su profunda indignación, en la rotonda de San Andrés quedaban sobre la calzada las naranjas y limones que habían esparcido como protesta hacia la política europea en materia de agricultura y ganadería (PAC) y sobre todo, de la "competencia desleal" de países no comunitarios que, entre otras cosas, no tienen que cumplir normativas tan estrictas sobre pesticidas o productos fitosanitarios. Apenas la columnas de tractores se marchaba hacia las afueras de la ciudad, un puñado de bomberos apagaba los rescoldos de una hoguera que habían hecho los manifestantes para calentarse durante la noche.

Pasadas las 8:00 de la mañana, momentos antes de que depusieran el bloqueo del puerto, había casi tantos policías como tractoristas. No obstante, no se producido ningún tipo de incidentes y los agentes han organizado la salida de agricultores hacia la zona oeste de la capital. Estos procedían de Almargen, Teba y el Valle del Guadalhorce. Eran tanto agricultores como ganaderos.