Alejandro Davidovich - Hamad Medjedovic en el Masters 1000 de Roma

El malagueño Alejandro Davidovich Fokina debutará este sábado en el Masters 1000 de Roma en el Foro Itálico ante el serbio Hamad Medjedovic, poderoso jugador (1.90 metros) de 20 años que ha pasado la ronda previa y venció en la primera ronda al australiano Alexei Popyrin (6-3 y 6-2). Davidovich es el cabeza de serie número 30, por lo que estaba exento de la primera ronda y abordará ahora al serbio, número 121 del mundo y que aún no ha pisado el Top 100 pero que es prometedor y que está entrenado por Victor Troicki, ex jugador que llegó a ser número 12 del mundo. Medjedovic ya jugó el año pasado las Next Gen ATP Finals tras ganar varios torneos del ATP Challenger y entrar tras pasar las fases previas en los cuadros finales de Roland Garros y Wimbledon.

Davidovich, que también participa en dobles junto a Arthur Fils en el dobles, perfila su participación en Roland Garros y esta de Roma es la última gran prueba. Ha bajado hasta el puesto 33 del mundo tras los últimos resultados y quiere llegar a París con buenas sensaciones después de un primer tercio de temporada en el que va con un balance de 9-10 y en el que no ha conseguido buenas victorias y sólo ha llegado a cuartos de final en Dubái y Marsella. En los Masters 1000 previos (Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid) sólo ha ganado dos partidos, ante el chino Shang en Madrid y Miami. Ha perdido con Rublev, Korda, Ruud y Fils en estos lances.

De ganar, Davidovich se mediría al ganador del duelo entre Daniil Medvedev, cabeza de serie número dos, y el británico Draper, lo que sería otra buena prueba de fuego para el malagueño, que en Roma no ha tenido grandes actuaciones, no ha pasado de una tercera ronda y tiene un acumulado de 4-4 en sus cuatro participaciones en el Foro Itálico.