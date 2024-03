Antequera CF - Alcoyano: Horario y dónde ver en TV

Ha entrado en un bache de cuatro partidos el Antequera, natural en una Primera RFEF que ya empieza a pesar, no por demérito en El Maulí, sino por el ritmo y ascenso que obtiene la categoría en estas semanas, ya la última fase de temporada. Los de Javi Medina reciben al Alcoyano en El Maulí (20:00 horas), rival correoso, duro y un modelo de lo que ofrece la Primera RFEF. Y directo, ambos en 40 puntos, haciéndose espacio en mitad de tabla, esa tierra de nadie peligrosa y que te obliga estar en alerta, porque vienen muchos equipos por detrás y al alza. Día para hacer fuerte El Maulí, excesivamente débil durante el curso y un estadio donde se han ido puntos, cuantía que va en contra de los méritos que ha hecho el Antequera. Son cábalas que harán todos, inútiles, pero no se ha cerrado la ventana, de esos estadios acogedores que deben marcar la diferencia en el fútbol de bronce y un rédito escaso. Ahora un Alcoyano que no ha perdido en sus cuatro últimas visitas, victorias en Melilla y Mérida (0-2 y 1-3), más dos empates en el Cerro del Espino ante el Atleti B y Algeciras. Es un equipo incómodo, que obligará al Antequera a estar fresco de piernas y cabeza. Muy sonora la victoria ante el Castellón (2-0) hace tres semanas y un líder que hasta ese momento era inaccesible.

Son nueve puntos por encima del descenso, salvación que todavía hay que materializar. Derrota ante el Intercity dolorosa (2-1), también se ha perdido solidez fuera de casa. Es un proceso natural por los cambios en la plantilla, efectos que había conseguido reducir el equipo blanquiverde mutado al que empezó el curso. No es el Alcoyano un equipo que te incite a un cambio de tendencia. Bravo por el bloque de Vicente Parras, que ya en la ida sorprendió al Antequera (2-1). Bien ordenado, que sabe obtener beneficio del Collao, estadio particular en cuanto a espacios, y muy rico en ese fútbol de detalles, donde es difícil verle dimitir. Prueba de madurez y el saber trabajar un partido que tendrá seguro momentos de ansiedad.

Fecha y Horario

El Antequera CF-Alcoyano, correspondiente a la Jornada 30, se jugará en El Maulí este sábado 30 de marzo a partir de las 20:00 horas.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver a través de RFEF.TV por streaming, aunque siempre con la incertidumbre de los fallos técnicos del canal de pago.