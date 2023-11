Antequera CF - Recreativo Granada: La apisonadora de Javi Medina, a lo suyo (5-2)

El Antequera CF regresó a El Maulí después de la derrota contra el Málaga CF de la pasada semana para verse las caras contra el Recreativo Granada en liga tras pasar a la segunda ronda de la Copa del Rey con una victoria de gran autoridad ante el Ciudad Real Manchego por 3-1.

El duelo comenzó con la apisonadora antequerana dirigida por Javi Medina funcionando a toda máquina en busca del primer tanto. Algo que no tardó en llegar, ya que el capitán del barco David Humanes logró romper las tablas con un gran cabezazo tras un centro de Fermín en una falta realizada en la banda derecha.

Esto no paró tras el tanto del central. La primera parte tuvo un solo color y los goles no cesaron, dado que Ale Marín aprovechó una gran conducción y un buen pase de Loren Burón para hacer el segundo solo once minutos después, demostrando la capacidad de esta maquinaria para hacer sucumbir a sus rivales con una gran facilidad. Poco después, Destiny volvió a superar al guardameta nazarí en el 29 de la primera mitad tras un gran golpeo dentro del área para poder demostrar que es capaz de aprovechar las oportunidades, que le brinda el técnico de moda de la categoría de bronce del fútbol español.

Desde este momento, el guion comenzó a cambiar y empezó a competir el conjunto nazarí de tú a tú frente a los locales en busca de acercarse en el luminoso. Esa subida de intensidad provocó que, después del paso por el túnel de vestuarios, los de Javi Medina tuviesen que subir una marcha más para evitar echar por tierra todo el trabajo realizado durante el comienzo de la contienda.

Pese a todo esto, el Recreativo Granada logró hacer temblar los cimientos de El Maulí con un gran tanto de Clavijo a pase de un exmalaguista, como es el caso de Julio Martínez, quien no hizo un gran duelo fuera de la asistencia a su compañero, puesto que unos minutos después le hizo una falta dentro del área a Loren Burón que acabó siendo penalti y, como consecuencia, Luismi lo aprovechó para poner el 4-1 en el luminoso en el minuto 67 y dejar encarrilada la consecución de los tres puntos.

Esto no afectó a las intenciones de los visitantes de buscar el empate por muy difícil que parezca. El juego ofensivo nazarí provocó un saque de esquina y este lo aprovechó Diego López para volver a acercarse con un gran testarazo que no pudo salvar el debutante Carlos Kameni pese a que lo intentó.

Los granadinos siguieron con su misión, pero la defensa local supo mantenerlos a raya y esto provoco algo de desesperación en alguno de sus jugadores, como fue el caso de Van Rijn que se fue expulsado por una patada por detrás sin balón sobre un rival al borde de su propia área. Esta acción terminó de decantar la balanza y dejó campo y pista libre a los de Javi Medina para lanzarse a por el quinto y definitivo tanto, que llegó de las botas de Luismi, que es el máximo goleador de la entidad de la ciudad del Torcal.