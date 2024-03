Antequera CF - Recreativo de Huelva: Abonado al guion cruel (1-1)

El Antequera hizo todo para ganar al Recre en El Maulí. Salió de un clima engorroso planteado por el Decano, pero le faltó finalizar una remontada que se rozó en varias ocasiones (1-1). No es mal punto, sí por los méritos que hizo el equipo de Javi Medina, frustrado y errático en portería contraría y encontrándose con un Rubén Gálvez, que si lo fue Iván Moreno en el Di Stéfano, esta vez el MVP se lo llevó el meta del Recre, que hizo varias paradas de gol o gol. Y no es la primera vez que se desarrolla un guion como tal en El Maulí, estadio que empequeñece a los rivales, pero que no termina el Antequera de rentabilizar porque se han esfumado puntos que no deberían. Se complica esa plaza de play off, en propiedad de los onubenses, y que queda a cinco del conjunto de Javi Medina. Rabia e impotencia, pero es parte del proceso en el Antequera, que propuso fútbol y fue a más, de nuevo sin materializar.

Y el Recre empezó con personalidad, imponente el planteamiento de Abel Gómez, con un fútbol de transición y haciendo daño a la poca estabilidad del Antequera atrás. Es un equipo experto en temporizar y que pasen situaciones contadas. Caye Quintana, con pasado en el Málaga CF, adelantaba al Decano en una jugada de tiralíneas, una buena pelota al espacio para Alhassane, que acabaría expulsado, centro raso, y el delantero de Isla Cristina batía a Iván Moreno con un remate mordido pero efectivo. Lo pudo dejar encarrilado De la Rosa poco después, pero Iván hizo una intervención que ya cambiaría la línea del partido. Pero es verdad que el Antequera estuvo frío en el primer tercio, sin capacidad para generar peligro. Antes del descanso, Luismi Gutiérrez lo pudo empatar, pero sería la primera intervención de un Rubén Gálvez estelar, que las hizo de todos los colores.

Tras el descanso, el Antequera se dio un margen, hasta que los Luismis conectarom, Gutiérrez para Redondo, un pase al espacio exquisito y definición de primeras del '9', arriba, ahí no la olió Gálvez. Y el partido da un vuelco, pero seguía rocoso el Recreativo. Ya en el último cuarto de hora, quemó cartuchos Javi Medina, osadía que estuvo a punto de salir cara. La llegada en segunda línea de Txus Alba, uno de los revulsivos, la sacaba Gálvez con el pie derecho, todavía recomponiéndose atrapaba una pelota en la línea tras el disparo de Luismi Gutiérrez. Estaba fino el equipo blanquiverde, no en la definición, pero sí en esos espacios cortos. Txus Alba volvía a aparecer, esta vez estrellando la pelota en el larguero después de un rechace, la pelota fue con suspense, un globo, pero el destino del fútbol no quiso. Y el Antequera se queda con un punto que le deja apático, sí a un Recre que quiso empatar en el último tramo, jugando con diez los últimos minutos. Se marchan dos puntos.