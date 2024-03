Emilio Nsue, un fichaje de Loren que amenaza al Málaga CF

Si hay un nombre mediático y con jerarquía en el Intercity que visita este domingo al Málaga CF ese responde al nombre de Emilio Nsue López (Palma de Mallorca, 1989). Ya vacunó al Málaga CF en el partido de ida en Orihuela. Ha marcado nueve goles esta temporada (perdiéndose varios partidos por partidos con Guinea Ecuatorial). el último el que valió el pasado fin de semana para vencer al Melilla (1-0). A sus 34 años, Nsue está en el tramo final de su carrera, pero es uno de los jugadores más determinantes de Primera RFEF.

Nsue tiene una trayectoria amplia. Internacional en categorías inferiores con la selección española, formaba una dupla delantera que se hizo famosa en un Europeo sub 19 junto a un ex malaguista, Aarón Ñíguez, donde salieron campeones. Junto a ellos, Javi Martínez, Azpilicueta, Asenjo, Dani Parejo o San José, internacionales absolutos después. Jugó desde sub 16 a sub 21 50 partidos con España, con 20 goles. En una semana en la que el caso Brahim ha estado en todos lados por cambiar España por Marruecos, en su día Nsue escogió debutar por el país de sus ancestros, Guinea Ecuatorial, exactamente a la misma edad que el malagueño, con 24 años. Las posibilidades de ser reclamado por España en ese punto de su carrera parecían ya menores en ese punto de su carrera. El pasado mes de enero fue el pichichi de la Copa de África con su selección, que hizo una primera fase espectacular antes de caer en octavos de final. Allí es un icono y también se convirtió en jefe de las reivindicaciones de los Nzalang.

Tras jugar un Mundial sub 20 con España, Nsue fue cedido a la Real Sociedad en la etapa en Segunda desde el Mallorca, el club de su vida. De hecho, fue uno de los primeros fichajes de Loren Juarros, actual director deportivo malaguista, cuando pasó de ser secretario técnico a director deportivo. Contribuyó de manera importante al ascenso a Primera del club txuri urdin, marcando cinco goles. De allí ya no bajó el club donostiarra. Regresó al club balear y ahí fue donde tuvo mayor continuidad en Primera, donde jugó más de 100 partidos, con nueve goles y nueve asistencias. Después, paso por Inglaterra en Birmingham y Middlesbrough, debut en la Premier incluido, y temporadas en Chipre y Bosnia antes de regresar al proyecto del Intercity, del que es uno de los iconos. Polivalente, ha jugado prácticamente en todas las posiciones del campo, por las dos bandas en diferentes alturas, ante el Málaga lo hizo en la ida en punta... Habrá que estar atentos al hombre más peligroso del Intercity, todo un Pichichi de África al que el director deportivo malaguista en su día le echó el lazo para subir a la Real.