El Intercity viene a Málaga con ganas: "Cuando salió el sorteo miramos cuándo tocaba ir a La Rosaleda"

Alejandro Sandroni, entrenador del Intercity, habló en la víspera de la visita a Málaga. Para el equipo alicantino es un acontecimiento jugar en La Rosaleda, como incidía el técnico. "La verdad es que cuando salió el sorteo la mayoría miramos cuándo tocaba ir a La Rosaleda. En mi caso particular he estado en Tercera y Segunda B. Visitar estos escenarios con esta afición no se da todos los días. En sí es un partido como todos, hay que tratar de competir y de disfrutar también", decía Sandroni: "El equipo está bien, con ganas de competir. Difícil que algún jugador se quiera perder este partido. Estamos todos, es una temporada larga, cambios de superficies, los minutos... Creo que llegamos con todos, aunque algunos con molestias, decidiremos en Málaga".

El último fichaje del Intercity, llegado esta semana, es un jugador que militó varias temporadas en la cantera malaguista, Pol Freixanet. "Se ha integrado bien, es muy fácil para los jugadores que llegan por el vestuario que hay. Se ha metido en la rueda, nos puede ayudar él y nosotros a él. Tenemos a Manu dentro, que es insustituible por lo que da, pero tenemos dos grandes porteros", afirmaba el entrenador sobre el meta catalán.

Acerca de los objetivos del equipo, Sandroni decía que "mirar a play off es irreal, hasta que no lleguemos a 50 puntos. Con menos de 50 puntos no vas a jugar play off. Hay que sumar muchos puntos, ser sólidos, tener continuidad en los resultados. Ahora mismo no lo estamos demostrando. Vamos a ver qué pasa en Málaga, en un escenario impresionante, un equipo que es superior a nosotros en todo, en historia, en clasificación... En lo que busquemos. Queremos ir allí a disfrutar y competir. Hay que darle continuidad al trabajo de la semana pasada añadiendo la adaptación a las circunstancias".

"Cambia mucho jugar con 1.000 personas a hacerlo con 28.000. Hay que tener humildad, tener respeto, compromiso para hacer el trabajo y ser conscientes de que jugamos ante un rival que en La Rosaleda está a un nivel altísimo. ¿Igual que en La Condomina? El Málaga es mucho más equipo que el Murcia, tenemos que tener preparadas las situaciones de partido, teniendo la humildad de saber contra quién jugamos y dónde jugamos. Respetar nuestro trabajo de la semana. Si no rendimos a un 8 o 9 sobre 10 todos, el Málaga te va a pasar por encima", sentenciaba el técnico.