Una nueva era en el Antequera: Mike Garlick, el nuevo propietario

El Antequera CF presentó su nuevo proyecto en el corazón de su ciudad ante la gran expectación levantada por la ambición mostrada de cara a esta nueva etapa en la historia del club con la entrada de un nuevo propietario que es Mike Garlick, un potente empresario británico con experiencia pasada como presidente del Burnley inglés y actualmente en el St Joseph's de la National League de Gibraltar.

Hace unos meses, ya se pudo conocer de la boca de Ángel González que el club estaba buscando nuevos inversores. Todo esto se ha podido dar por la transformación de la entidad de la ciudad del Torcal a Sociedad Anónima Deportiva y este hombre de negocios pasará a ser propietario del 100% del paquete accionarial.

Mike Garlick se vio con fuerza y motivación en su puesta de largo como presidente y se mostró muy ambicioso: "Ojalá se dé y podamos llevar al Antequera a lo más alto del fútbol español". Además, quiso dejar claro que no es un proyecto personal, sino que lo es de la ciudad: "Ir paso a paso es muy importante para mí. Mi lema en cualquiera de mis clubes es evolución y no revolución. Es algo muy importante para mí porque es la forma de llevar arriba a mis equipos de forma sostenible. He estado leyendo lo que decía la prensa y no es mi proyecto, sino el de Antequera".

Tras esto, el nuevo máximo mandatario quiso dejar claro que todo irá con paciencia: "No me centro tanto en ascender cada temporada, sino en que el club sea más grande y el equipo sea mejor cada año". "Un propietario de un club no es un propietario, es su custodio porque solo vive una parte de la vida de este. Quiero continuar el proyecto actual y hacerlo evolucionar para crecer mucho de cara al futuro", añadió.

En cuanto a la estructura del Antequera CF, dejó claro que no es algo que sea complicado, porque al no tener un gran volumen de empleados, pues todo el mundo tiene clara su función y eso hace que todo quede más claro. Además, tuvo unas bonitas palabras sobre el motivo de su elección de entrar en el club: "Vi otros equipos antes de conocer el Antequera. Sentí que aquí podía hacer lo mismo que en el Burnley, porque aquí se vive el fútbol desde el corazón".

Por último, Ángel González dio sus últimas palabras en el cargo: "Es el comienzo de una nueva era. Vienen cosas muy importantes y Mike es el hombre adecuado para esto".