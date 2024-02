La visión de Málaga y de la Copa del Rey en Europa

La ciudad de Málaga es una de las capitales emergentes de España y, posiblemente, sea la que ha irrumpido con una mayor fuerza de las españolas en los últimos años. Como destino turístico, es uno de los nombres propios de la nación para gente de todas partes del mundo y, aunque no sea el motivo principal, el deporte le ayuda en parte a ser un reclamo para ser visitada por gente de fuera de forma tan numerosa.

Buena prueba de ella es Giannis Stravoulakis, periodista griego, que conoció la Costa del Sol como consecuencia de uno de sus eventos deportivos: "La primera vez que vine fue en 2014 y me quede en shock con la belleza de la ciudad de distintas zonas como la Calle Larios o la Plaza de la Marina. Me llevé muy buenas impresiones de este lugar. Esta es mi cuarta vez que vengo tras tres Copa del Rey y una Supercopa y siempre tengo la sensación de que voy a una ciudad hermosa donde hace sol hasta en invierno. Es maravillosa. Es la palabra que mejor define la ciudad en todos sus aspectos". Además, le respalda la experiencia de Josh Bett, comentarista británico: "Málaga es una ciudad de costa con un gran clima en el que se puede disfrutar del sol y lo hace un destino turístico muy popular en mi país. Personalmente, es una ciudad que me encanta para venir a desconectar y relajarme. Vine a trabajar en su momento para el Mundial Sub 17 de baloncesto y ya pude conocer muy bien la ciudad y esta vez vengo a disfrutar tanto de ella como del baloncesto español de forma muy tranquila". Aleksandar Trifunovic, comunicador serbio, siguió la misma línea de sus antecesores inglés y heleno: "Es una ciudad muy hermosa. Se sabe en Serbia que tiene una tradición de baloncesto bastante arraigada con grandes jugadores y entrenadores. Además, se vio mucho desde fuera cuando fueron campeones en el 2006".

Para los seguidores del mundo del baloncesto, Unicaja es un elemento muy llamativo para hacer publicidad de la ciudad, tal y como se pudo comprobar al hablar con ellos. Darko Plavsic, periodista también de la nación perteneciente a la antigua Yugoslavia y amante de este deporte, pudo conocerla gracias al club cajista: "Málaga es conocida por ser una gran ciudad costera. Es muy conocida entre los seguidores de baloncesto por ser uno de los equipos más grandes junto con Baskonia, por debajo de Real Madrid y FC Barcelona. Además, siempre ha sido uno de los destinos de España donde más han venido jugadores y entrenadores de Serbia". Su compañero de profesión, Alberto Marzaglia, oriundo de Italia, coincidió por completo con él: "Málaga es un lugar muy especial para mí, porque sigo mucho la Liga Endesa y la Basketball Champions League, y me está gustando muchísimo tanto el equipo de Ibon Navarro, que es uno de los equipos que más me gusta como juega de toda Europa en la actualidad, como la propia ciudad, que me encanta y ya he venido y he estado varias veces tanto en la capital como en la zona de Marbella para descansar de vacaciones".

Para quienes ya conocía la ciudad de forma independiente a Unicaja, el equipo es un aliciente por su fama y la gran imagen, que proyecta en otros países, como es el caso del griego Giannis Stravoulakis: "Conocíamos a Unicaja de hace muchos años por sus duelos en Euroliga ante los principales equipos griegos y su participación en la Final Four de Atenas de 2007. Además, se conocen a jugadores de su historia como Berni, Garbajosa, Carlos Cabezas y Carlos Jímenez. Uno de los momentos más virales de Unicaja tiene que ser este vídeo con los triples consecutivos de McIntryre y Garbajosa para vencer al Real Madrid, que fue muy viral en Grecia entre los seguidores del baloncesto". Este coincide con Josh Bett, que afirmó: "Unicaja es un equipo histórico y amigos míos como Joel Freeland han jugado aquí. Ahora mismo, el equipo participa en la Basketball Champions League y comento varios partidos suyos y creo que tienen que tener la cabeza puesta en ganar esa competición".

Alberto Marzaglia reconoció que se vio en la tesitura de tener que venir con motivo de la Copa del Rey: "Esta vez me he visto medio obligado a tener que venir, porque soy un amante del baloncesto español e Italia es uno de los pocos países de Europa en los que no se puede seguir la Copa del Rey ni por Internet ni por la televisión. Como italiano, es una cosa que me mata".

Otro aliciente, aunque haya perdido peso en los últimos años, es el Málaga CF, que también posee fama por Europa, tal y como aseguró el serbio Aleksandar Trifunovic: "Sí, allí conocemos al Málaga CF. Es más, esta mañana he acudido a La Rosaleda por primera vez y he hecho el tour turístico de La Rosaleda para poder conocerla por dentro y saber más de la historia del club. Los conozco de cuando jugaron los cuartos de final de la UEFA Champions League contra Borussia Dortmund", y que pudo corroborar Giannis Stravoulakis que también sucede en Grecia: "Al equipo de fútbol se le conoce bastante por su año en la Champions. Especialmente por enfrentarse en la previa de Champions ante el Panathinaikos. Recuerdo mucho a Darío Silva desde hace muchos años. Ahora está en categorías inferiores y no tenemos ese conocimiento que teníamos antes cuando estaba en la élite del fútbol español".