Bryan Zaragoza debuta en el Bayern Múnich

El malagueño Bryan Zaragoza jugó sus primeros minutos con el Bayern Múnich. Un debut histórico para el joven de 22 años, que ya había firmado por el club bávaro desde el Granada a finales de 2023, pero que aceleró su incorporación para la segunda vuelta de la temporada por necesidades del equipo y para acelerar su integración. Fue en un encuentro en el que el Bayern perdió (3-2) ante el Bochum, prolongando una racha muy mala que puede terminar con el cuadro entrenado por Thomas Tuchel perdiendo por primera vez la Bundesliga en la última década. Tras dos derrotas seguidas, está ya a ocho puntos del intratable Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Y perdió en la ida de la Champions ante el Lazio (1-0) por lo que deberá remontar en el Allianz Arena en la vuelta.

Zaragoza salió en los últimos 20 minutos a jugar, ya con 2-1 abajo el Bayern, que recibió el 3-1 y recortó distancias con un tanto de Harry Kane. "No fue el mejor resultado en el día de hoy pero contento por mis primeros minutos en el Bayern. No todos los días puede uno debutar en uno de los mayores clubs del mundo. Toca seguir trabajando para afrontar el partido en casa frente al RB Leipzig la semana que viene", escribía el ex jugador del Conejito y el Tiro Pichón después del encuentro.

"Bryan Zaragoza lamentablemente ha llegado y se ha puesto malo. Ayer fue su primer entrenamiento. Hoy el segundo", explicaba la semana anterior el técnico alemán sobre la adaptación del malagueño, del que dice que "lingüísticamente todavía tenemos problemas, pero entra en los convocados". No es el alemán un idioma sencillo y, aunque hay varios jugadores que hablan español en el vestuario muniqués, será uno de los puntos importantes en la adaptación del malagueño al gigante bávaro.