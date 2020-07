Atletas lamentan el cierre en agosto del Ciudad de Málaga

Un grupo de atletas de élite malagueños, entre ellos el multicampeón de España Borja Vivas y más medallistas a nivel nacional, lamentan el cierre del Ciudad de Málaga, donde habitualmente se preparan, durante el mes de agosto, lo que, a su juicio, dificultará la preparación para el Campeonato de España, previsto para el mes de septiembre en Madrid. El 31 de julio es la fecha en la que acaba el acuerdo con el Málaga, que desde hace unos meses comunicó al Ayuntamiento que no podía asumir el coste del alquiler de la instalación por su mala situación. No obstante, por la resiembra de La Rosaleda, se estudia que en agosto y primeros de septiembre el equipo pueda entrenarse allí.

Hay otras instalaciones atléticas en la capital, como la de la UMA o la de Carranque (que gestiona la Junta de Andalucía), pero la del Ciudad es la única municipal. Los técnicos entienden que la preparación será más complicada. “Desde que volvimos tras el confinamiento, ya nos decían que si iban a hacer una obra en agosto, que no se iba a abrir... En el convenio que había con el Málaga se nos respetaban unas horas para el atletismo. Los que entrenamos aquí sabemos que es en el mes de septiembre cuando comienzan las escuelas. Pero aquí hay 12-15 personas, campeones de España, finalistas, con medallas, que tienen mínimas después de que hayan subido las marcas una barbaridad, que se quedan en una situación que no sabe qué hacer”, explica el veterano entrenador Antonio Rivera, con varios atletas bajo sus órdenes.

Además de Borja Vivas y Úrsula Ruiz, campeones de España de peso en múltiples ocasiones, están el velocista Javier Troyano (repetidamente internacional y con medallas en categorías inferiores), los vallistas Alejandro Romero y Antonio Ruiz, la saltadora de altura Sofía Zorrilla, medallista absoluta, la velocista Ana López (subcampeona nacional sub 20 de 200 metros) y las pertiguistas Laura Fernández y Cristina Díaz, también con preseas a nivel nacional en categorías de base. “Es una instalación municipal usada con asiduidad por multitud de malagueños y nos la cierran en agosto si no hay cambios de última hora. Esto conlleva que los atletas que preparan sus campeonatos, que este año por las circunstancias especiales del Covid-19, serán en septiembre-octubre, no puedan prepararse con normalidad. Estamos preocupados por esta situación y no sabemos qué ocurrirá. Esta claro que si permanece cerrado no podremos preparar las competiciones de manera correcta, pero, eso sí, se nos exigirán los mismos resultados”, explicaba Tomás Fernández, técnico de Borja Vivas.

La versión que se ofrece desde el Ayuntamiento es que se han hecho gestiones con Carranque para que los atletas no se quedaran desatendidos en este mes de agosto. “En Carranque no podemos hacer pesas por las circunstancias actuales”, apunta Rivera. El Ciudad de Málaga es una instalación cuya gestión, que será transferida en breve a Deportes, pertenece a Urbanismo y Patrimonio. Se asegura desde el Consistorio que desde hace tres meses se comunicó a Paco Guzmán, responsable del Atletismo Málaga, que en agosto la instalación no estaría operativa. Aun así, se abre la posibilidad de que desde el próximo lunes haya un conserje para poder abrir las instalaciones. Técnicos y atletas corroboran que las distancias de seguridad por el coronavirus se están respetando siempre. El Ciudad de Málaga debería haber acogido a principios de este mes el Campeonato de España master.