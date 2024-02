Balonmano Guadalajara - Trops Málaga: Batalla directa por el ascenso (19:00)

El Trops Málaga tiene este fin de semana una de las salidas más complicadas de las seis que debe afrontar hasta final de la liga regular. Y es que el equipo que entrena Quino Soler se medirá este sábado al Balonmano Guadalajara, el colíder de la División de Honor Plata, junto al San Pablo Burgos, ambos con 27 puntos en sus respectivos casilleros.

El encuentro, correspondiente a la jornada 18, se disputará a las 19.00 horas, en el pabellón David Santamaría de la capital manchega, con arbitraje de los colegiados Abel Juncal López y Ángel Mateos Alonso, de la Federación Territorial de Principado de Asturias. El pivote del Trops, Javi García, ha querido recordar, en primer lugar, su paso por Guadalajara, en las temporadas 2017-18 y 2018-19, en la Asobal, donde vivió “momentos muy buenos”, ha señalado. “Fueron unos años entrañables. Recuerdo que fuimos capaces de empatarle al Barça, que llevaba casi cuatro años sin perder un punto”, ha apuntado el jugador del cuadro malacitano. “Volver a una ciudad donde has jugado y te han tratado bien, siempre es bonito y tiene ese plus de motivación de intentar hacerlo bien delante de la gente que te animó durante esas temporadas. Voy a Guadalajara con ganas y energía. Quiero hacerlo bien e intentaremos ganar el partido, porque es la mejor forma de dar un buen espectáculo al público, que es lo que quiere”, acentúa el que fuera internacional con España entre 2019 y 2020. En cuanto al duelo del sábado, Javi García ha reconocido que va a ser “muy reñido e igualado, seguro”, ha admitido. ”Es lo que está demostrando la competición, y más, con dos equipos que queremos pelear por estar en la zona de arriba. Ellos tienen una ventaja de puntos sobre nosotros y juegan en casa. Por tanto, tienen la presión de ganar, pero creo que estamos haciendo un buen balonmano y queremos seguir subiendo puestos, así que tenemos que seguir intentando no dejarnos ningún punto”, ha apostillado Javi García, quien ha dejado claro que su equipo saldrá a la pista “con todo para intentar traernos los dos puntos a Málaga, y que la afición disfrute de un buen partido de balonmano, que estoy seguro que es lo que habrá”, ha deseado.

Por su parte, el también jugador del Trops, Alberto Castro, ha avisado que si el envite de la semana pasada ante el Dólmenes Antequera “fue duro”, este, frente al Balonmano Guadalajara, “será más, si cabe, contra un rival que está en posiciones para ascender a la Asobal de forma directa y en su casa, además”, ha recordado el lateral malagueño. Por consiguiente, Castro ha advertido que, para sacar un resultado positivo del David Santamaría, donde el equipo manchego solo ha dejado escapar tres puntos esta campaña y ante equipos de arriba –sucumbió frente al San Pablo Burgos (29-30) y empató ante el ID Inergy Caserío Ciudad Real (26-26)–, el cuadro de Málaga deberá salir a la cancha “con todas las ganas para pelear el partido”, ha recalcado. Eso sí, Alberto Castro, autor del gol que dio la victoria la semana pasada a la escuadra malagueña en el derbi contra el Dólmenes Antequera, ha añadido que el Trops se encuentra “en dinámica positiva”, ya que su equipo no conoce la derrota desde principios del mes de diciembre, con motivo de su enfrentamiento en Ciudad Real ante el Caserío, en la jornada 11, por lo que, en los últimos seis duelos, los malacitanos han conseguido 11 de los 12 puntos en liza. En este sentido, Castro ha subrayado que el Trops “está trabajando bien y nos acompañan los resultados”, ha comentado. “Creo que es posible llevarnos un resultado positivo de Guadalajara. Ya, en la ida, se nos escapó el partido en los últimos instantes. Somos dos equipos que estamos muy parejos. Si somos capaces de llevar el partido a nuestro juego y cimentarlo sobre la defensa, podremos llevarnos algo positivo de nuestra visita a Guadalajara”, ha explicado el número 55 del Trops.

En el lado contrario, el entrenador del Guadalajara, Juan Carlos Requena, ha calificado al Trops Málaga de “rival durísimo”, ha concretado. “Tiene una plantilla muy completa, con dos buenos porteros, una defensa 6-0, que es la menos goleada de la categoría, con jugadores de perfil muy alto, como Javi García, Igor Karlov, Henrique Petter, y completada con gente muy veterana de Plata y grandes extremos. El Trops tiene todos los puestos bien cubiertos y vienen jugando muy bien”, ha insistido el almeriense, que no duda en que los aficionados tendrán la oportunidad de asistir “a un duelo precioso”, ha recalcado. “Va a costar un montón, pero si conseguimos mejorar el ataque posicional y seguimos en números con portería y defensa, tendremos opciones, porque en casa siempre competimos mejor que fuera", ha declarado Requena en rueda de prensa.

En la ida, el conjunto guadalajareño ganó en Los Olivos por la mínima (27-28), en un final polémico, ya que una última acción pudo darle la posesión y un lanzamiento desde los siete metros al Trops de haber pitado sabotaje la pareja arbitral, tal y como reclamaron los aficionados malagueños. El Guadalajara comanda la clasificación, con 27 puntos, 512 goles a su favor y 471 en contra, y el cuadro de Málaga es quinto clasificado –en puestos de fase de ascenso–, con 20 puntos, con 425 goles anotados y 412 recibidos. Por tanto, el sábado se verán las caras el equipo máximo anotador de la categoría frente al menos goleado. Habrá que ver, pues, si en este enfrentamiento se impone el ataque o la defensa. El encuentro podrá seguirse en directo por el canal de YouTube del club manchego. El Balonmano Guadalajara es un histórico de la Liga Asobal, donde ha militado en 12 de ocasiones con la actual denominación, si bien perdió la categoría el pasado verano, por lo que la entidad tiene como objetivo regresar a la élite.