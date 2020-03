El Barcelona se coronó campeón de la Copa de España de 2020 tras vencer al Valdepeñas (3-4) en el Martín Carpena, en un partido en el que el cuadro azulón llegó a ponerse por delante con un gol de Chino, que firmó una actuación estelar, pero que finalmente no pudo ganar ante un Barça que realizó una gran segunda parte con goles de Adolfo, Aicardo, Boyis y Marcenio. Adolfo se llevó el MVP del torneo y Chino se consolidó como el máximo anotador con cuatro tantos. La afición de Valdepeñas volvió a ofrecer un gran espectáculo en las gradas y tuvo un comportamiento ejemplar hasta el final.

El momento había llegado, la afición del Valdepeñas llenó el Carpena para el baile más importante de la Copa de España, la gran final. Pero le tocó la pareja de danza más fea posible, el vigente campeón del torneo, el Barcelona de Andreu Plaza. Un equipo que se ganó su puesto a base de buen fútbol en ataque y con mucha fiabilidad en defensa. En definitiva, el rival a batir. Un guion de ensueño para un duelo especial que reunió la ilusión de un equipo y de todo pueblo contra el poderío incuestionable de un conjunto repleto de calidad y estrellas como Adolfo, Dyego o Marcenio.

El partido comenzó con una pitada ensordecedora ante el saque inicial del Barça, la afición tenía claro que para ganar habría que intimidar a los jugadores culés, hacerles saber que el Carpena iba a ser una caldera en contra del vigente campeón. Por su parte, los jugadores estaban en compenetración con su público e iniciaron la cita con mucha intensidad e incomodando al Barça. Aun así, el cuadro azulgrana, que para la ocasión jugó de amarillo (un color poco recomendado por los supersticiosos), tuvo la iniciativa en los primeros minutos del partido. Adolfo estuvo a punto de anotar el primero con un disparo desde fuera del área, pero Edu voló para despejar el cuero.

La presión del Carpena surgía efecto, los jugadores del Valdepeñas se motivaban por segundos y salían sin miedo a buscar el balón cuando estaba en los pies de los culés. En el otro lado, los de Plaza tenían la posesión con el objetivo de romper las filas, pero el conjunto azulón estaba muy trabajado y serio atrás y con Chino para poner en aprietos a los jugadores del Barça.

El partido estaba muy abierto, algo que sin duda perjudicaba al Barça ante un equipo que tenía mucho que ganar y poco que perder. El cuadro azulgrana tuvo sus opciones para adelantarse, pero Edu se agigantó en la portería manchega, mientras que en el área contraria, Cainan pudo ser el primer goleador de la final en una bella jugada en la que se marchó de dos jugadores del Barcelona con ruleta incluida, pero su tiro acabó en saque de esquina. A falta de ocho minutos se instauró el éxtasis en el Carpena, Chino se encargó de volver a liderar a su equipo y se sacó un disparo que encontró un túnel por debajo de las piernas de Juanjo, el balón acabó dentro y Valdepeñas comenzó mandando en la final. El ala, que fue protagonista en las dos copas que ganó el Jaén Paraíso, quería seguir el camino que empezó.

El Valdepeñas se creció y dominó a un Barça tocado por el gol. Los pupilos de David Ramos incluso se atrevieron con posesiones largas que arrancaron los olés en las gradas. La 'Marea Azulona' y su equipo veían la gesta más posible que nunca y el campeón necesitaba el descanso como el comer para empezar de cero y olvidarse de una primera parte en la que fue de más a menos.

A la vuelta de los vestuarios el combinado de Andreu Plaza salió reforzado. El conjunto culé salió a buscar el empate y tras varios intentos, el empeño de los blaugranas dio sus frutos. En un saque de esquina, la colocación de los jugadores del Valdepeñas no fue buena y dejaron a Adolfo completamente solo y el máximo anotador culé no perdonó. Era el 1-1 en tan solo dos minutos, pero el mazazo no desanimó a la hinchada azulona que siguió alentando a sus ídolos.

Pero al Valdepeñas aún le esperaba un nuevo golpe y el Barcelona, aunque vestía de amarillo, no entiende de mala suerte, de nuevo el balón parado fue decisivo y Aicardo batió a Edu en un lanzamiento de falta que pasó entre las piernas del guardameta luso. El campeón reaccionó y empezó a controlar la situación, mientras que su rival solo podía aferrarse al ambiente que se estaba viviendo en el Carpena, el de una afición que aún veía posible hacer historia.

Sin embargo, aunque el nivel de optimismo estaba por las nubes, la fortuna abandonó a Edu y Boyis con un tiro desde la banda derecha logró superar al portugués que pudo hacer algo más para evitar el tanto. El sueño se escapaba para el Valdepeñas, pero Chino estableció de nuevo la esperanza con un misil desde fuera del área que se coló en la portería de Juanjo. El gol alimentó los gritos del Vadepeñas, pero el Barça lejos de llenarse de dudas se puso serio.

Marcenio, en una jugada que fue revisada por el VAR por posible mano del jugador culé, anotó el cuarto y la final se decantó un poco más hacía el campeón. El Valdepeñas compitió hasta el final y la historia pudo ser otra si Catela, que acabó expulsado, hubiera metido un balón que golpeó con el poste, pero al final ,el Barça impuso su ley y demostró que es un equipo muy completo y merecedor de la Copa de España. Por su parte, el Valdepeñas se despidió con la cabeza bien alta, con un hat trick de Chino y con la certeza de tener una gran afición que animó a los suyos de forma insaciable.