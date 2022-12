Barnaba Kipkoech, el ganador del Maratón de Málaga que vive a 2.400 metros de altitud

El ganador de la Generali Maratón de Málaga de 2022 fue el keniano Barnaba Kipkoech. Natural de Iten, a 2.400 metros de altitud, zona de grandes atletas en la historia de este deporte, no lejos de Eldoret, la meca del fondo mundial, la lluvia no suele ser compañera de entrenamientos, aunque confiesa que cae más agua de la que se cree en Europa en aquella zona de África. Batió su mejor marca personal, aunque no pudo bajar el récord de la prueba por el líquido elemento.

"Me sentí muy bien, estoy muy feliz por la victoria, fue un gran triunfo para mí. La lluvia la manejé bien. Llovía para mí, pero también para los demás compañeros que corrían, así que no fue un problema. A veces también competimos así y no hubo problema", decía el corredor keniano 20 minutos después de acabar la prueba, ya cambiado y tras recuperar.

"Me gusta mucho el circuito, es muy bueno para hacer marca, sin lluvia podía haber sido mejor, creo que podía haber estado en 2:06 si no llueve. 2:09.12 era mi mejor marca antes de hoy y la he conseguido bajar casi un minuto, así que estoy muy feliz", repetía con una amplia sonrisa Barnaba Kipkoech. Acostumbrado a vivir y entrenar a una altitud grande, a nivel del mar voló y la lluvia le detuvo algo, pero no le impidió alzar los brazos en el Paseo del Parque.