El BeSoccer UMA Antequera no podrá defender el título de Copa del Rey (5-0)

La defensa del título de campeón de la Copa del Rey finalizó en el Pabellón Municipal de Paterna. El BeSoccer CD UMA Antequera encajó una dura derrota ante el Levante UD FS (5-0) y dijo adiós a un torneo en el que había competido muy bien durante las últimas temporadas, en especial, en la pasada con ese broche inolvidable en el Olivo Arena de Jaén. No fue el resultado deseado, pero en el deporte de élite hay que saber convivir con dinámicas positivas y con otras que no lo son tanto. Se daba la circunstancia de que la Final Four de la competición se celebra en Antequera el 1 y 2 de abril, era un aliciente más para avanzar.

En este arranque del 2023 no están acompañando los resultados ni en Liga ni en esta ronda de octavos de final. Los cinco goles en contra no deben transformarse en una pesada carga. Hay que dejar atrás lo ocurrido sobre el 40x20, colocarse el mono de trabajo y encarar el próximo envite con el ánimo de recuperar una identidad competitiva que sea suficiente para poder obtener la recompensa de la victoria.

La competición arrancó con una eliminatoria a domicilio que se solventó con un triunfo frente al Atlético Benavente de 2ª División (2-4). El sorteo de octavos de final volvió a mandar a los de José Antonio Borrego “Tete” lejos de la Ciudad de Los Dólmenes. Se tomaron el desplazamiento con la profesionalidad requerida y con la ambición de salir a ganar. Este tipo de partidos ofrece la posibilidad de dar un paso adelante a nivel tanto deportivo como anímico y, tras el éxito del curso anterior, no se podía encarar como un simple trámite. El primer tanto pudo llegar muy pronto. Pablo Ordóñez mandó el esférico a la base del poste en un preciso envío de Cobarro. La intensidad en la presión fue la clave para ser dominador de los primeros compases.

Solo faltó un poco de precisión en la finalización. La actitud de los guerreros universitarios fue la correcta y, además, iban acumulando acercamientos con peligro a la meta defendida por Fede. Quique Hernando trató de superar al cancerbero con un disparo raso que desvió con el pie. Se resistió el 0-1. Barona hizo temblar la portería con un tremendo zurdazo exterior. Levante aguantó con el 0-0 y, antes de cumplir el ecuador del primer tiempo, Hamza se inventó una gran acción individual y batió a Conejo con un disparo ajustadísimo al ángulo superior (1-0). El guardameta no pudo hacer nada para impedir el tanto con el que se inauguró el marcador, pero sí estuvo providencial en un mano a mano con el autor de la diana del cuadro granota.

Los pupilos de Tete perdieron el control inicial y, en una pérdida en zona de construcción, Dener asistió a Pachu en la jugada del 2-0. Quizás demasiado castigo atendiendo al número de ocasiones en una y otra área. En el tiempo de descanso, Tete habló con sus jugadores, trató de levantarles el ánimo y les encomendó la tarea de aumentar el nivel en la segunda mitad. El electrónico no se ajustó, todo lo contrario, la formación levantinista aumentó su ventaja con una diana de Antoniazzi. El cierre sorprendió a Conejo con un zurdazo por debajo de las piernas (3-0). La eliminatoria se puso cada vez más compleja y empezó a engrandecerse la figura de Fede. El portero tuvo uno de esos días inspirados en los que colocó el cerrojo bajo palos sin dar posibilidad a los atacantes de batirle en ninguna ofensiva.

En el minuto 29, Pedro Toro recurrió a una genialidad para dejar solo a Miranda delante de la portería. Un toque sutil de espaldas desactivó a su defensor y dejó a su compañero el 4-0 en bandeja. Recorte al guardameta y pase a la red. La amplía desventaja obligó a recurrir al ataque de cinco con portero-jugador. Se generaron varias situaciones claras para hacer gol. Fede lo impidió. Ni Cobarro desde todas las posiciones ni Davilillo con la zurda y tampoco Miguel con su poderoso lanzamiento exterior. No hubo opción de estrenar el casillero. Rafa Usín, a dos minutos de la conclusión, estableció el definitivo 5-0 con un tiro a puerta vacía ante el ataque con portero-jugador de su rival. El BeSoccer CD UMA Antequera dijo adiós a la Copa del Rey en Paterna y centra ahora todos sus esfuerzos en el campeonato liguero y su pelea por la permanencia. El próximo domingo 29 de enero, a las 12:30 horas, jugará la 18ª jornada en la cancha de Jimbee Cartagena.

Levante UD FS: Fede (P), Antoniazzi, Hamza, Jamur y Pedro Toro ©. También jugaron: Raúl Jiménez (P), Tolrà, Miranda, Rafa Usín, Pachu, Roger, Cayetano, Rochina y Dener.

BeSoccer CD UMA Antequera: Conejo (P), Quique, Óscar, Pablo Ordóñez y Cobarro. También jugaron: Chispi (P), Burrito, Pope, Miguel ©, Alvarito, Davilillo, Dani Ramos, Daniel Fernández y Barona.

Goles: 1-0 Hamza (9’), 2-0 Pachu (15’), 3-0 Antoniazzi (22’), 4-0 Miranda (29’) y 5-0 Rafa Usín (38’).

Árbitros: Andrés Botella y Fran Castillo. Amonestaron a Jamur por los locales y a Cobarro y Pablo Ordóñez por los visitantes.

Pabellón Municipal de Paterna.