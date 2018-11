Más difícil todavía para el UMA (20:45)

Complicado rival el que visita esta noche, 20:45 horas, el pabellón Fernando Argüelles. La décima jornada se adelanta por la participación del Movistar Inter en la UEFA Futsal Champions League, en lo que supone uno de los partidos más complicados del curso liguero para el UMA Antequera. El conjunto madrileño, actual campeón de liga, no se encuentra en una situación habitual en un club que ha dominado el fútbol sala español en las últimas temporadas. El Inter es quinto con 14 puntos, pero con una distancia de siete respecto al Palma Futsal que lidera la categoría.

Una oportunidad para que los espectadores disfruten de un plantel plagado de estrellas y referentes de este deporte. El recuerdo inolvidable del 4-4 hace tres temporadas, en la 2015/2016, invita a no perder la esperanza de continuar progresando con la adquisición de algún punto. “En casa estamos fuertes, lo estamos demostrando y queremos seguir imbatidos. Sabemos que viene Movistar Inter, el campeón, y un equipo con una calidad tremenda. Siempre he sido hincha de este conjunto. Vamos a intentar plantarle cara. Estos son los partidos en los que no tenemos nada que perder y mucho que ganar”, destacó Moli en la previa del encuentro.

El conjunto universitario necesita sumar los puntos, para no verse más comprometido en la tabla; puesto que los de Moli son el equipo que marcan la salvación con un total de seis puntos. Un partido de altura en el Argüelles.