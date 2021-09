Brahim llama a Luis Enrique

Una viñeta publicada días atrás en La Gazzetta dello Sport retrataba al malagueño Brahim Díaz mirando a otros números ‘10’, el dorsal que pidió esta temporada, históricos del AC Milan, el segundo club con más Champions/Copas de Europa de la historia. En la foto salían las zamarras de Savicevic, Gullit, Boban, Rui Costa y Seedorf. Aristocracia del fútbol europeo en los últimos 30 años, jugadores que han vestido esa túnica rossonera y ese redondo dorsal.

Brahim está descorchando la botella en este arranque de temporada. Firmada su cesión por dos temporadas desde el Real Madrid, el Milan le ha dado las llaves del equipo. La marcha de Calhanoglu al eterno rival, el Inter, ha dejado un hueco que ha cogido el malagueño, titular en los seis partidos oficiales esta temporada a las órdenes de Pioli. Marcó el gol de la victoria en Génova (0-1) ante la Sampdoria, asistió en la goleada (4-1) al Cagliari, fue clave en la igualada (1-1) en el estadio de la Juventus y este miércoles marcó el tanto que abría el marcador, avanzado el segundo tiempo, en la victoria ante el Venezia (2-0) que mantiene a los lombardos a dos puntos del líder, el Nápoles, que lo ganó todo.

En Champions, también actuación muy buena en Anfield Road. Marcó el momentáneo 1-2 (ganó 3-2 el Liverpool), empujando en la línea un rechace de la zaga. Con libertad detrás de punta, sea Rebic, Giroud o Ibrahimovic, ahora lesionado, tiene campo de acción libre. La nota más baja que le ha dado La Gazzetta ha sido un 7 en los seis partidos oficiales. Ese gol en Anfield le permitió entrar en un selecto grupo. Sólo cinco malagueños habían marcado hasta ahora en la historia de la Copa de Europa o Champions. Nueve lleva Isco, ocho sumaron Fernando Hierro y Juanito y dos el rondeño Loren (finales de los 50 con el Sevilla) y otros dos Paco Pineda con el Real Madrid en los 80. Brahim, con ese tanto, consiguió el sexto. Han sido 21 los malagueños que han jugado algún partido en la máxima competición de clubes.

Fue un palo no ir a los Juegos Olímpicos para Brahim, que contaba con vivir la experiencia pero De la Fuente le dejó fuera de la lista de 22. Tras el Europeo sub 21, en el que fue de lo mejor de España, pudo debutar con la absoluta en una situación extraña, en ese partido en el que no pudieron jugar los concentrados para la Eurocopa para el positivo de Busquets y se tiró de ese bloque. A efectos estadísticos, ya es internacional absoluto. Pero esta vez está llamando a las puertas de Luis Enrique. Hay varios lesionados (Pedri o Carlos Soler) y puede abrirse el abanico para esa Final Four de la Nations League en un par de semanas.