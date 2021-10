Bruguera prescinde de Davidovich para la Copa Davis

Sergi Bruguera, seleccionador nacional de tenis, prescindió del malagueño Alejandro Davidovich en la lista para jugar la próxima Copa Davis, que se disputarán en Madrid, Innsbruck y Turín del 25 de noviembre al 5 de diciembre. La Selección de la Armada iniciará la defensa del título de 2019 (sexto de la Armada) en el Madrid Arena de la capital de España, donde jugarán los grupos A y B, y se disputarán también dos eliminatorias de cuartos, las semifinales y la final.

Pablo Carreño, Roberto Bautista, Carlos Alcaraz, Marcel Granollers y Feliciano López, todos con alguna ensaladera salvo el joven de 18 años murciano, son los convocados por el seleccionador. Los dos últimos con peor ranking que el malagueño, pero ha optado por compensar con especialistas en dobles. Seguramente ha pesado que la segunda parte de año de Davidovich no ha sido buena tras una gran primera mitad, en la que llegó a subir hasta el puesto 31 del mundo. Ahora es el 45. Salvo Carreño, medalla de bronce en Tokyo, el resto prefirieron no representar a España en los Juegos Olímpicos, algo que sí hizo el de La Cala del Moral, que seguramente pagó ese esfuerzo. Ahora no se le ha reconocido. Siempre ha expresado su máxima ilusión por defender los colores del país.

Davidovich afronta el tramo final de la temporada sin poder jugar en Viena, se quedó a un puesto de entrar en el cuadro y no pudo jugar la fase previa al llegar a cuartos de final en Amberes. Le queda el Masters 1000 de París y el ATP 250 de Estocolmo para cerrar su mejor año competitivo, antes de descansar y preparar la temporada 2022.