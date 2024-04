Ignacio Camacho radiografía el Atlético de Madrid B - Málaga CF

Ignacio Camacho es historia viva del Málaga CF y también trabaja ahora en el Atlético de Madrid ligado filial. El que fuera capitán blanquiazul será el anfitrión en la importante cita de este domingo, a la que se enfrenta con el corazón dividido. “Dos clubes a los que guardo mucho cariño, trabajo en el Atlético pero no olvido mi pasado en el Málaga", decía en los micrófonos de SER Deportivos Málaga.

El filial rojiblanco está cómodamente situado en la zona media de Primera RFEF. "Estamos más tranquilos a nivel de clasificación, las sensaciones venían siendo buenas. Ahora llevamos sin perder muchos partidos, pero lo importante es sumar de tres en tres. Es normal en chicos jóvenes que sufran este proceso. Había partidos ganados que se nos iban en los últimos minutos. Son gente joven, con hambre, que a día de hoy, al salir de los puestos de abajo, están con ilusión de quedar más arriba. Será un partido complicado pero bonito porque los dos equipos proponen, vamos a ver", contaba Camacho.

Análisis del Málaga en Primera RFEF

“El Málaga tiene un problema y es que todas las semanas es juzgado y se espera lo mejor de ellos y que por nombre vaya a subir. En una liga como esta lo que parece fácil no es tan fácil. Es capaz de lo mejor y lo peor. No viene consiguiendo los resultados que quieren en estas semanas”, apuntaba el maño, que añadió: "Del partido que jugamos en Málaga me gustó mucho, sobre todo con balón, es muy alegre, pero en esta categoría hay jugadores muy experimentados y que se le complican. A veces hay jugadores no tan alegres pero sí muy efectivos”.

Insistió en ese punto: "Volvemos a lo de siempre, es un club que te exige, una afición y una ciudad que te exigen. Es normal. Málaga es un sitio muy bonito para jugar al fútbol, pero hay que apretar. La afición en el momento que te lo dejas todo en el campo y se gana, te lleva en volandas. Es el mejor campo en el que hemos jugado. Muy mal se le tiene que dar para no jugar play off, ahora es cuestión de llegar lo mejor posible. No todo el mundo está acostumbrado a jugar ante casi 30.000 personas. Es algo que les debe de aportar y aprovecharlo”.

De los recientes festejos contó que quiso estar pero no fue posible por "motivos laborales". Alucina Camacho con la respuesta de la gente en cosas como la venta de la camiseta retro: "No es normal y sí lo es. Es una alegría inmensa, eso significa que es un club grande, que no va a morir nunca pase lo pase por esa masa social. La pena son las circunstancias que vive y ojalá puedan solucionarse para que pueda crecer y estar donde tiene que estar. Nadie se espera lo que está pasando, muchos me preguntan. El Málaga tiene mucha historia, yo jugué en el mejor Málaga y estoy muy orgulloso. Los niños de ahora no saben realmente lo grande que es”.

De Carlos Puga

"Aquí no encajó aunque lo trajimos con muchas expectativas. Estuvo en los partidos más difíciles y analizarlo cuando no tuvo seis o siete partidos de continuidad es complicado. De actitud y como persona es un diez”.