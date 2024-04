Salva Ballesta, nuevo entrenador del CD Estepona

Nueva aventura en los banquillos para un clásico del fútbol español como Salva Ballesta. El Aviador, ex jugador del Málaga y ex técnico del Atlético Malagueño, coge las riendas del CD Estepona, que milita en el Grupo 4 de la Segunda RFEF y que aspira a meterse en el play off de ascenso a la Primera RFEF. La entidad malacitana anunció de manera oficial su contratación con vistas al tramo final de curso.

El conjunto esteponero es actualmente el sexto clasificado de su grupo después de perder por 2-0 en su salida a Orihuela, un rival directo y que ahora le aventaja en tres puntos. Los malagueños solamente han ganado dos de sus partidos en este 2024, empatando seis y siendo derrotado en cinco. La última racha, dos perdidos y un empate en casa con El Palo, han hecho daño en sus aspiraciones. Tiene cuatro jornadas por delante ante Cartagena B, Atlético Antoniano, La Unión y Betis Deportivo (también rival directo).

"Salvador Ballesta Vialcho más conocido deportivamente como SALVA BALLESTA se formó como futbolista en la cantera del Sevilla F.C hasta militar en el primer equipo previo paso por el Ecija donde estuvo cedido, defendió camisetas como las del Atlético de Madrid, Valencia C.F, Málaga C.F., Bolton, U.D. Levante, Albacete Balompié o Racing de Santander, con este equipo fue pichichi de Primera División en la temporada 99/00. Fue campeón de Europa sub-21 e internacional absoluto con España 4 veces", apuntaba el CD Estepona en su nota.

"En los banquillos Salva Ballesta debutó con el Atletico Malagueño en la campaña 2013/14 , en el banquillo blanquiazul estuvo dos temporadas y en el Real Jaén CF, ambos conjuntos del grupo IX de tercera división, y al CD Móstoles también de tercera . En la categoría de bronce , ha estado en el Algeciras CF , quedándose a un gol del ascenso a Segunda División. UCAM Murcia y el San Fernando CD han sido sus otros dos equipos en el tercer escalón del fútbol español", concluyó.

