El CAB Estepona renueva a Princess Okafor y ya conoce a sus 15 rivales en Liga Challenge

La jugadora interior Princess Okafor (2006) y el CAB Estepona seguirán unidos durante la próxima temporada 2021/22, en la que la joven pívot continuará formándose no sólo con el equipo cadete y categorías superiores de la cantera, incluido el Primera Nacional, sino que su evolución y proyección le han servido para que la entidad costasoleña cuente con ella para estar en dinámica con el primer equipo y poder llegar a debutar en Liga Femenina Challenge.

Okafor llegó al club en la temporada 2017/18, en edad mini, destacando desde muy pronto por tener un físico privilegiado para el baloncesto, algo que mantiene cinco temporadas después con su casi 1,80 de altura con quince años, además de haber logrado una mejora en el apartado técnico y táctico que le han valido para ser convocada por la Federación Española de Baloncesto (FEB) en varias ocasiones como una de las jugadoras más destacas de su generación, algo que repetirá este verano (entre el 6 y el 11 de este mes estará en Azuqueca de Henares, Guadalajara, concentrada para preparar la cita del próximo verano, el Europeo U16) y que sirve como recompensa a su buen hacer durante la pasada temporada.

La madrileña Bea Pacheco aseguró que Okafor es “un gran proyecto de jugadora” y que su buena evolución le ha llevado a “estar en dinámica diaria con el primer equipo” para la temporada 2021/22. “Seguro que nos va a ayudar mucho en el día a día y, a la vez, con ese trabajo ella va a crecer como jugadora, por lo que va a ser positivo para ambas partes. El trabajo del club está enfocado a que sus jugadoras puedan tener estas oportunidades, pero sin olvidar la importancia que tiene la cantera: ella, cuando esté con el cadete o el junior, hará también que el nivel de sus compañeras crezca, por lo que es muy bueno para toda la estructura del CAB Estepona”, expresó la entrenadora.

Princess Okafor, la benjamina de la plantilla la próxima temporada, dijo sentirse “sorprendida” cuando el club le transmitió que estaría en dinámica con el equipo de Liga Femenina Challenge: “No me lo esperaba, siendo aún cadete, pero estoy muy contenta”. Ahora se encontrará con un grupo de compañeras de trabajo con jugadoras mucho más veteranas y con experiencia internacional, lo que la canterana afronta “como un reto” en el que asegura que “solo puedo prometer trabajar duro para ser útil y aprovechar la oportunidad que me da el club; aunque sé que será difícil al principio, es muy ilusionante”. Antes de ese primer contacto con sus nuevas compañeras llegará su estancia con la selección U15, este mismo mes, una llamada por parte de la FEB que recibió “muy contenta y feliz” y que afronta con una idea clara: “Espero estar a la altura de mi club y poder representarlo lo mejor posible, trataré de aprovechar esta convocatoria con la idea de seguir creciendo como jugadora”. Por último, quiso dirigirse a la afición del CAB Estepona: “Espero que venga mucha gente a vernos, porque seguro que se lo van a pasar bomba. Vamos a ser varias jugadoras de la cantera con el equipo y ninguna de nosotras les vamos a defraudar”.

Los 15 rivales en la Liga Challenge

La nueva competición irrumpe con fuerza con una línea de salida en la que se mezclan equipos históricos como el Celta Zorka Recalvi o el Sinergia Real Canoe, clásicos de la LF Endesa como Quesos El Pastor o Alter Enersun Al-Qázeres, clubes de tradición masculina como el Joventut de Badalona y el Barça CBS, o proyectos consolidados como Lima Horta Barcelona, Pacisa Alcobendas, Osés Contrucción Ardoi o RACA Granada.1 Celta Zorka Recalvi2 Quesos El Pastor3 Azkoitia Azpeitia ISB4 Osés C. Ardoi5 Barça CBS6 CAB Estepona7 Advisoria Mataró Maresme8 Lima Horta Barcelona9 NB Paterna10 Pacisa Alcobendas11 Sinergia S. Real Canoe12 Hozono Global Jairis13 RACA Granada14 Alter Enersun Al-Qázeres15 Hierros Díaz Extremadura Miralvalle16 C. Joventut Badalona