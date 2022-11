El CAB Estepona se reencuentra con la victoria (91-77)

Lejos de lo que venía siendo habitual, no empezaba el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol el encuentro, recibiendo un parcial de 4-11 de salida (min. 4) que obligaba a Pablo Bernabé a solicitar el primer tiempo muerto del partido, con las jugadoras de Sernova Renovables Real Canoe corriendo fácil para sumar sin oposición. Tras un intercambio de canastas que favoreció a las visitantes, que llegaban a la decena de puntos de ventaja (8-18) coincidiendo con el ecuador del cuarto, Jone Azkue sumaba tres puntos, Ana Pocek ponía el sexto punto en su cuenta particular y se acercaban las de Pablo Bernabé. Hubo que mantener el esfuerzo, a base de buena circulación de balón y juego colectivo, varios minutos para que, tras el primer triple del partido de Carla Viegas, volvieran las tablas al luminoso del Pineda (20-20, min. 8). Respondía María Malpartida por fuera, y aunque el juego interior del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, con la montenegrina y Verónica Matoso, seguía sumando, faltó un punto de mejora defensiva para dar la vuelta al tanteo, finalizando los primeros diez minutos con 26-29 tras dos tiros libres de Marta Moix.

El alto ritmo anotador no bajaba en los primeros compases de segundo periodo: Fatou Diagne anotaba, respondía desde más allá del arco Lucía Rodríguez, hacía lo propio de nuevo Viega. Un partido de los que gustan a la grada. La primera ventaja local llegaría tras una nueva canasta de la interior senegalesa (33-32, min. 12) a pase de la francotiradora de San Pedro de Alcántara, que cada día suma en más facetas del juego.

El parcial abierto, con dos canastas de Matoso y Macarena D’Urso permitió que en tan solo tres minutos de cuarto el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol pasara de tres abajo a cinco arriba. Parecían no poder frenar al cuadro esteponero las hoy dirigidas por el malagueño Carlos Hidalgo y la diferencia se disparaba (45-33, min. 17) gracias a las canastas de media distancia de la lanzaroteña y los triples de Viegas y Pocek. Llegó entonces un 0-6 a favor del equipo madrileño que obligó al técnico maleno a parar el partido cuando restaban 1’22” para el descanso (47-41), logrando frenar al ataque visitante y manteniendo las diferencias al llegar al entretiempo: 49-42.

Comenzaba el tercer cuarto con Pocek anotando el que era el punto número 16 en su cuenta particular a pase de D’Urso, haciendo buena la circulación de balón que estaba permitiendo un baloncesto que se atisbó durante más de medio partido en Badalona y que el equipo necesitaba recuperar. No estaba dispuesto a dejar escapar el partido el equipo visitante: se colocaban a cuatro (51-47, min. 22) tras una canasta de laportuguesa Mariana Silva, se volvía a marchar el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol con todas las jugadoras sumando y alcanzando por primera vez en el partido la renta de trece puntos (60-47, min. 25) tras dos tiros libres de la MVP de la liga y hasta finalizar el tercer periodo un intercambio de canastas parecía que permitía tener el partido controlado a las locales.

Se asomaban por la puerta del Pineda fantasmas del pasado cuando en el inicio del último cuarto Sernova Real Canoe se ponía a tan solo un punto (70-69, min. 33) gracias a los puntos de Dovile Miliauskaite y dos triples a tablero de Carol Arfinengo. Regresó entonces a pista Pocek, sumó desde el más allá del arco Matoso y todo empezó a fluir de nuevo. Un parcial de 9-0 en minuto y medio volvía a dar un respiro (82-72, min. 36), y aunque las visitantes lo intentaron, los triples de Rodríguez habían dejado de entrar y la interior lituana parecía su única vía de anotación. Entraba así el partido en el último minuto con 89-77 en el luminoso tras una canasta de Azkue y Bernabé dio entrada a Daniela Llavero, cadete de segundo año, que entraba por primera vez en una convocatoria del equipo de LF Challenge y que gozaría de unos segundos en pista como recompensa al trabajo diario con hasta cuatro equipos del club. El partido finalizó con 91-77 en el marcador y Pocek sumando un nuevo MVP de la jornada con 32 créditos de valoración gracias a los 27 puntos, 13 rebotes, 5 asistencias y 8 faltas recibidas que logró en los 27’45” que estuvo en pista antes de cometer su quinta personal.