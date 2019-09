El CB Marbella trata de redimirse en Gijón (20:00)

Borrón y cuenta nueva. Es la frase que más se repite esta semana en el seno del CB Marbella, que este sábado viaja para medirse al Círculo Gijón Baloncesto (20:00) en la segunda jornada de LEB Plata. Con la derrota ante Juaristi ISB ya olvidada a grandes rasgos, pero con la lección bien aprendida, el conjunto costasoleño quiere volver de tierras asturianas con la primera victoria bajo el zurrón.

Enfrente tendrá a un Círculo Gijón que, aunque la temporada pasada descendió a EBA, sigue en la categoría tras permutar plaza con el filial del Baskonia. Al igual que el CB Marbella, su escala desde Primera Nacional fue meteórica. Equipo con muchas caras nuevas y algunas de ellas a tener muy en cuenta. Para la dirección del equipo cuentan con Joaquín Portugués y Ángel Moro. El primero vuelve después de su aventura en Suecia y está llamado a ser uno de los mejores de la categoría. Moro, por su parte, repite temporada en Gijón y teóricamente su labor será la de mantener al equipo desde el banquillo.

La zona exterior está hecha para Edu Lada, Jaime Llano, Rob Ukawuba, Jamal Reynols y Gregorio Adón. Tanto Lada, como Llano y Ukawuba proceden de Liga EBA, si bien el último de ellos, americano, es quién puede tener más incidencia en el juego. No obstante, Llano disputó 15 minutos en el primer encuentro y es jugador importante en la rotación del conjunto asturiano. Su mejor jugador es Reynols, que llega desde Canadá para ser el líder del equipo. Aporta en las dos partes de la cancha y se hace muy difícil de defender. Por último, Adón es otra de sus piezas fundamentales. Ya con experiencia en la categoría tras su paso por La Roda, su tiro exterior puede hacer mucho daño si tiene el día.

Así, los centímetros los ponen Javi Menéndez y Carlos Poyatos como cuatros, y en la posición de pívot puro, Mackuei Poundak y Henrik Jadersten. Empezando por los dos dos nacionales, Menéndez es un jugador que se mueve muy bien de espalda al aro, que puede lanzar a media distancia y que también se prodiga desde el exterior. Poyatos, que llega desde Menorca de LEB Plata, es un valor seguro bajo los tableros. Duro y contundente. Tanto Poundank como Jadersten debutan esta jornada tras no poder contar con ellos Nacho Galán en la primera jornada por no tener aún el tránsfer.

Este es el equipo al que tendrá que hacer frente el CB Marbella, que contará con todas sus espadas disponibles para la tarde noche del sábado. Cierto es que Ale Romero y Álex Navajas no se entrenaron el martes con diversas molestias -el segundo ya jugó lesionado ante Juaristi-, pero su evolución es muy buena y estará al 100% para ser uno de los líderes del equipo.

El análisis de Javi Florido y Nacho Trujillo

Nacho Trujillo y Javi Florido pasaron por la sala de prensa para analizar lo que está siendo la semana de entrenamientos y las sensaciones tras la primera jornada. El exterior malagueño tiene claro que "está siendo una semana dura tras la primera derrota, pero seguimos con la misma ilusión y sabiendo que tenemos mucho que demostrar. Las cosas no salieron como queríamos, pero hay que mirar hacia delante". Sobre Gijón, augura un partido "complicado, ganar fuera siempre es difícil. Algunos jugadores tienen experiencia en la categoría y tanto Reynols como Adón son muy buenos jugadores. Vamos con ganas, sin pensar mucho en ellos, más fijarnos en nosotros que en otra cosa".

Para el técnico Javi Florido, "he visto al equipo bien. La derrota ante Juaristi fue un palo duro, pero esta es la competición que tenemos por delante. Hemos trabajado, y seguimos en ello, en los aspectos que más nos cuentan. En el partido tenemos que mantenernos más equilibrados y esos momentos en los que no estamos tan bien en ataque contrarrestarlos y llevarnos de la mejor manera posible sin venirnos abajo". Le ha dado tiempo a estudiar al rival y sabe que "mi equipo va a competir muy bien si estamos concentrados. Hemos aprendido mucho de la primera jornada. Gijón nos lo va a poner muy difícil. Cayeron en Zornotza, pero compitieron hasta el final del partido prácticamente. Recuperan a los dos interiores que no jugaron en el primer partido por no tener el transfer, por lo que tendrán más banquillo y más rotaciones. Tienen mucha capacidad para anotar y tenemos que estar muy bien en ambos lados de la pista".