El Málaga CF Femenino golea al filial del Real Betis para meterse en los puestos de arriba

La jornada 7 del Grupo Sur de la Segunda Federación dejaba un duelo interesante entre el Málaga CF Femenino y el Real Betis Féminas "B". Blanquiazules y verdiblancas llegaban separadas por sólo un punto en la clasificación. Un escenario espectacular en la previa que sorprendió a los asistentes en las gradas del Francisco Romero después de verse reflejada una clara superioridad del conjunto blanquiazul en el terreno de juego y en el electrónico, 4-0 al descanso. Primera parte de ensueño para las chicas de Juanma Gómez.

El primer tanto local llegó tras una conexión entre Marilén y Futu en el minuto 16, la extremo se dejó caer al costado derecho desde el que puso un centro espectacular para que la delantera sólo tuviera que empujarla. Otra vez Marilén volvió a aparecer en el minuto 22, en esa ocasión desde la izquierda, para ponerle la pelota a Olmedo en la cabeza. Segundo de la tarde. Se sentía cómodo el conjunto blanquiazul, quien sabía que debía terminar de batir al filial verdiblanco.

Otra vez de cabeza llegaría el tercero. Silvia Mérida convertía un "caramelito" de la capitana malaguista Ruth. Se acercaba el descanso, cuando apareció Torralvo para asistir a Futu, quien anotaba el segundo en su cuenta particular y el cuarto de su equipo. La número 11 blanquiazul suma de esa forma tres encuentros consecutivos citándose con el gol.

Con los deberes hechos el conjunto de Martiricos bajó el pistón, algo que no supo aprovechar el rival. Partido placido para la guardameta Arrabal, quien prácticamente no apareció. La delantera Sonia Torralvo probó suerte en varias ocasiones, sin embargo el abultado marcador no se movería más. Lo más destacable de los segundos 45 minutos fue la ovación que blindaron los asistentes al Rincón de la Victoria para despedir a Futu.

Esta holgada victoria deja a las malagueñas en el quinto puesto de la clasificación con 13 puntos, empatadas con Cacereño y Levante. A 5 puntos del líder el Balears FC. Balance positivo de momento con 4 victorias, 1 empate y 2 derrotas en esta nueva y desconocida categoría. El próximo compromiso liguero se deberá visitar al CFF Albacete, décimo en la clasificación.