Carla Viegas se aficiona a la plata

Sin duda alguna el verano de 2022 será uno de los más recordados por Carla Viegas, la alero del CAB Estepona está disfrutando de su etapa como junior no solo con su club, sino también con la selección española, donde consiguió este verano un subcampeonato del mundo sub 17. Ahora vuelve a colgarse otra plata, ya llegará el oro para la sampedreña, no hay prisa. En esta ocasión fue en la Copa de Europa 3x3 sub 17 disputada en Atenas.

El campeonato comenzó este pasado viernes 2 de septiembre, donde el combinado formado por Laia Conesa, Judit Valero, Judit Oliva y la malagueña pasó la fase de grupos sin apuros, imponiéndose a Polonia (18-6) y Grecia (19-13). Tras un día de descanso, el domingo llegó la fase final con tres partidos concentrados en una misma tarde.

El cuarteto español superó a Alemania (20-11) en cuartos para afrontar la parte complicada del campeonato. En semis se venció a Países Bajos (17-15) en un partido reñido, donde las neerlandesas no se rindieron a pesar de ir cinco puntos abajo. Ya en la final tocó medirse a Francia en un partido muy físico e igualado, donde se cayó por 12-13.

Carla tuvo la oportunidad de forzar la prórroga con un tiro de dos, que en el 3x3 cuenta un punto, pero la bola no quiso entrar. A veces ocurre, pero tocaba asumir responsabilidades. La sampedreña debe irse con la cabeza alta después de demostrar que está a un estupendo nivel baloncestístico y tras volver a demostrar su gran acierto desde el perímetro en el resto de partidos. Una experiencia única, donde la malagueña siguió aprendiendo de cara a su futuro.No es sencillo representar a la selección española, mucho menos en dos ocasiones, y encima colgándose dos metales al cuello. Ahora le toca reincorporarse a las órdenes de Pablo Bernabé para comenzar a preparar esta nueva temporada en Liga Femenina Challenge junto a sus compañeras del CAB Estepona. Recuerden que sigue teniendo 16 años.