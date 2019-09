Llegó la hora de la verdad para el Ciudad de Málaga. El conjunto que entrena CurroLucena, que consiguió el ansiado ascenso a División de Honor Plata el pasado mes de mayo, se estrenará en la segunda categoría del balonmano nacional este sábado. Y para abrir boca, lo hará ante un histórico, el Condes de Albarei Sociedad Deportiva Teucro, a priori, uno de los cocos de la Liga, ya que viene de competir en Asobal, aunque finalmente no pudo eludir el descenso.

El primer partido para los malagueños se disputará a las 20.00 horas, en elPabellón de Ciudad Jardín y no en el Pérez Canca, como hará el resto de la campaña siempre que juegue como local, toda vez que el recinto de Carranque acogerá precisamente esa tarde unas actividades de artes marciales programadas conanterioridad.

El técnico del Ciudad de Málaga, Curro Lucena, cuenta las horas que restan parael estreno de su escuadra. Así lo ha indicado en la previa de este choque. “Estamosdeseando que llegue ya el sábado, porque la pretemporada se hace larga y, por tanto,tenemos ganas de competir”, expresó. En este sentido, Lucena ha insistido en que eltrabajo de pretemporada “ha ido de menos a más” y en esa progresión se observa que el equipo está “cada vez está mejor”, aseguró. “Solo nos queda controlar la presión de la competición y la obligación por ganar, sobre todo, cuando se juega en casa. Así que, esperamos que las cosas salgan bien este sábado frente el Teucro y que sumemos los dos primeros puntos de la temporada ante nuestra afición”, sentenció el entrenador malagueño, que ha reforzado el bloque de la pasada temporada con los fichajes del lateral izquierdo Rudovic, el central Xavi Castro, el pivote Zhukov y el extremo derecho Edu Moledo, precisamente ex del Teucro.

Por su parte, el cuadro gallego, que se encuentra inmerso en la celebración de lostres cuartos de siglo de su fundación, no esconde su ambición y desde el club no sequiere hablar de otra cosa que no sea del regreso a la Liga Asobal. Así lo ha afirmado el propio técnico del equipo pontevedrés, Luis Montes. “Pretendemos tener una temporada inolvidable. Más allá de la celebración de nuestro 75º aniversario, queremos demostrar porqué el Teucro es uno de los clubes más grandes de este país”, dijo Montes al tiempo que vaticinó una temporada “muy dura”, calificó. “Vamos a sufrir y tener mucha lucha, porque el nivel de la categoría ha subido, pero va a ser estimulante. No sé dónde nos pondrá la Liga, pero sí prometo que cada día nos vamos a vaciar todos y cada uno de los que formamos este equipo”, manifestó el preparador del Teucro, quien, además, puso de relieve el buen ambiente del vestuario “y el gran nivel humano”, recalcó Montes antes del choque del sábado en Málaga.

El Teucro afronta esta campaña con numerosas caras nuevas tras perder lacategoría. Y es que el descenso a División de Honor Plata ha provocado la marcha devarios efectivos que finalizaban contrato y ha favorecido la incorporación de hasta once jugadores, como son los casos de los porteros Edu Salazar (Helvetia Anaitasuna) y Federico Wermebter (Dorrego Handball), los primeras línea Marko Dzokic (Ikasa Madrid), Ferrán Cisneros (San Marti Adrianenc), Nikola Perovic (MRK Solga) y Christopher Corneil (Caen Handball), los extremos Fran Bujalance (UBU San Pablo Burgos) e Iván Rodríguez (Benidorm) y los pivotes José Andrés Torres (Dominicos Zaragoza) y Nemanja Bojicic (sin equipo). Asimismo, el entrenador del conjunto gallego cuenta con los jugadores del filial Cristian Remeseiro, David Rey, Diego Prada, Andrés Pérez y Roi Sierra.

El encuentro será dirigido por los colegiados Roberto Carlos Mendoza Roldán yJuan Pablo Visciarelli Lareo, de la Federación Territorial de Andalucía. El precio de laentrada será de 5 euros, mientras que los abonados y los niños menores de 14 añostendrán acceso gratuito. Los abonos podrán adquirirse en el propio Pabellón de CiudadJardín, en la previa del envite.