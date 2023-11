Copa Davis en Málaga: Australia-Italia, una final de tronío

Álex de Miñaur restó ante Jiri Lehecka para mantenerse en el partido en los cuartos de final y que Australia no quedara eliminada. El joven australiano de raíces españolas tiene carácter y está en un lugar que le es agradable. Tras entrenar en las pistas auxiliares con el resto de sus compañeros se encuentra a las afueras con uno de sus cinco hermanos. Un guarda de seguridad le saluda, “Vamos, Álex” y él sonríe agradecido. Pasa más tiempo en España que en Australia, donde nació. Pero su familia, uruguaya y española, sintió que había antes una apuesta desde la otra punta del mundo que desde la Federación Española. Es esa clase alta que abundaba en el tenis nacional (Top 10-Top 20) y que ahora no es tan sólida.

I come from a land down under, es la canción que suena para presentar o celebrar del equipo australiano. Desde una tierra de ahí abajo que es un crisol de orígenes. Popyrin, de familia del Este nacido también en Sidney, un doble muy bueno con Porcell y Ebden... El primer punto de la final será bastante clave.Mientras que Italia ha tenido desgaste duro, con tres eliminatorias en cuatro días de tres partidos y llega a la final con dos en consecutivos, el equipo green and gold ha podido dosificar cada dos días y con unas semifinales plácidas ante Finlandia para presentarse con serias opciones. Australia tiene 28 Ensaladeras y no gana desde 2003. 20 años después, Lleyton Hewitt, que estaba allí junto a Phillippousis para ganar a Ferrero, Corretja, Moyá y un imberbe Feliciano López, ahora director del torneo, puede guiar a su país al título. No son los favoritos, pero sería un error subestimar a los orgullosos australianos.

Enfrente, la Italia del gran Jannik Sinner, en su primera final desde hace 25 años y con la única Ensaladera en el recuerdo desde 1976. Tres jugadores (además de Sinner, Arnaldi y Musetti) de la generación nacieron en el siglo XXI. Es un equipo con recorrido en un país que siente pasión por el tenis y que necesita estímulos. Son los favoritos, tienen más presencia en las gradas y tienen la bala de plata en este torneo, el chico que se crió en la nieve. Pero, aunque la bestia Sinner intimide, esa camiseta verde y oro pesa mucho en el tenis. Desde las 16:00 horas, una gran final de la Davis en el Carpena esta domingo.