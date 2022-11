La Copa Davis ya late en Málaga días antes del arranque de la competición. Todos los preparativos están avanzados. Este viernes se presenta el evento con la parafernalia clásica en el Ayuntamiento de Málaga, con responsables políticos de las instituciones que hacen posible la celebración de estas finales en la Costa del Sol.

El trasiego es continuo en el Martín Carpena, donde están avanzadas las estructuras provisionales para dar todo tipo de servicios adicionales. Las peticiones de un evento así rebasan las capacidades propias del Martín Carpena, de primer nivel pero no para aglutinar en su interior. Pero se han puesto todos los medios para paliar las carencias. Se han montado dos pistas paralelas con los nombres turísticos de Balcón de Europa y Caminito del Rey, emulando la misma superficie de la pista principal, reproduciendo sus condiciones. En los aparcamientos exteriores se pueden ver estructuras y carpas, algunas espectaculares.

Los equipos comienzan ya a trabajar este viernes. Irán rotando entre las tres pistas. Australia, España, Países Bajos y Croacia (los equipos que intervienen martes y miércoles) ya se ejercitan este viernes en las pistas. Italia, Alemania y Canadá se incorporarán durante el sábado y Estados Unidos el domingo (los cuatro equipos que juegan el jueves). Los tenistas irán llegando de manera escalonada, hay algunos compitiendo en las ATP Finals de Turín tanto en individuales como en dobles, y algún otro en challengers de final de temporada. Así se irán distribuyendo durante todos los días los entrenamientos entre la pista central y las auxiliares que se han construido.

Pero hay competidores en Málaga, como Pablo Carreño, que este viernes estará en la presentación oficial del torneo en el Ayuntamiento. El número uno español devenido tras la lesión de Carlos Alcaraz y la renuncia de Rafa Nadal es el tercer tenista en el escalafón tras Felix Auger Aliassime y Taylor Fritz de los que compiten en Málaga. Allí estará también David Ferrer, multicampeón de la competición y director del torneo. Marcel Granollers ya quedó eliminado de las ATP Finals en dobles, así que también está habilitado para llegar todo el equipo español.

La vente de entradas ha ido creciendo y ya no quedan muchas. También ha habido campañas para llevar colegios y clubes a aquellas eliminatorias con menos papel vendido. Las ocho selecciones y toda la organización (incluso su presidente, el ya ex futbolista Gerard Piqué), están alojados en el Hotel Curio Collection by Hilton Higuerón, instalación de máximo confort a escasos 15 minutos por la autovía del Palacio de los Deportes, que ya este viernes mostrará su estado.