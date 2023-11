Córdoba CF - Antequera CF: K.O. técnico (3-0)

Un espectáculo del Club de la Comedia, pero sin gracia para una de las partes. Así fue el duelo entre el Córdoba CF y el Antequera en el Nuevo Arcángel, ya que fue todo un monólogo por parte de los discípulos de Iván Ania, que le tiene pillada bien la medida a los dos equipos de la provincia, puesto que superó al Málaga CF en La Rosaleda e hizo lo propio pero de forma más exagerada ante el conjunto entrenado por Javi Medina.

El fin de una racha siempre suele ser de manera estrepitosa y esta no iba a ser menos, dado que los locales fueron superiores desde que comenzó a rodar el balón en el minuto uno de partido. Con una mayor intensidad, los futbolistas del Córdoba no dejaron en casi toda la primera mitad jugar con el balón tranquilamente a los malagueños y, al no dejarles pensar, lo convirtieron en un equipo muy débil y, en el rechace de un cabezazo fruto de una falta, Adrián Lapeña fue capaz de batir a Eric Puerto y poner el 1-0 a mediaciones de la primera mitad. Tras esto, los locales se tranquilizaron sin dejar de dominar y fue, al comenzar la segunda mitad, cuando los blanquiverdes pusieron el 2-0 mediante Mendes, que fue el MVP del partido por sus internadas desde la banda, tras un gran pase filtrado al corazón del área visitante.

Después de esto, pareció resucitar el Antequera, gracias a los cambios realizados por Javier Medina, pero, como resultado de un centro sin aparente peligro, Fomeyen se anotó el 3-0 definitivo en propia puerta y sentenció el derbi andaluz. De esta manera, se acabó la racha del Antequera y pierde la cuarta plaza, que la ostentará el Málaga CF a la espera de jugar esta tarde contra el Real Murcia en la Nueva Condomina en un duelo vital en mitad de una mala racha.