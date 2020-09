Davidovich accede al cuadro final del Masters 1000 de Roma y ya es el número 70 del mundo

El sensacional estado de forma de Alejandro Davidovich le permitió acceder en carroza al cuadro final del Masters 1000 de Roma, las míticas pistas del Foro Itálico. En una fase previa de muchísimo nivel, aniquiló al francés Corentin Moutet, coetáneo (también nacido en 1999) del malagueño y número 69 del mundo, para conseguir su primera clasificación para un torneo de este nivel. Ya jugó en el Masters 1000 de Madrid por wild card el año pasado tras su explosión en Estoril. Pero este resultado es meritorio porque ha ganado a tenistas en el Top 70 del mundo.

A Moutet lo arrasó Davidovich con un nítido 6-1 y 6-2. Está en un estado de forma y de confianza tremendo el de La Cala del Moral, que ha ganado seis de sus siete últimos partidos en el circuito. Tras plantarse en los octavos de final del US Open, donde sólo se postró al a posteriori finalista Zverev, Davidovich regresó a casa y fue a Roma, donde preparó la transición de la pista dura (jugó cinco partidos en New York, el US Open y previamente el de Cincinnati) a la tierra batida. Y tras un primer partido disputado ante el argentino Londero, ha entrado cediendo sólo cuatro juegos en los dos últimos partidos, ante el japonés Sugita y Moutet.

El torbellino malagueño comenzó marcando territorio ante Moutet, rompiendo y colocándose 3-0. Tras un juego muy disputado en el que el francés salvó el saque (3-1), otros tres juegos seguidos de 40-0 y 40-15 para liquidar en 37 minutos la primera manga (6-1). En la segunda, otro 3-0 de salida, con dos breaks. Reaccionó Moutet recuperando uno de ellos, pero la secuencia final fue otro 3-0 para liquidar por 6-2 en la primera bola de partido, que se fabricó tras salvar tres bolas de break.

Más constante para no irse de los partidos, Davidovich da muestras de su progreso y madurez como jugador. Su gran resultado en el US Open le ha valido un espectacular ascenso en el ranking ATP, 29 puestos desde el 99 al 70, una vez computados este lunes los números. Es la subida más grande registrada en el Top 100 en las últimas semanas. Tiene puntos que defender por su gran tramo final de la temporada pasada, donde dio el salto para colocarse en el Top 100, pero se ha creado un colchón bueno con ese resultado del US Open. Y también sumará puntos esta semana con su presencia en el cuadro final del Masters 1000 de Roma, que se celebra en la semana previa a Roland Garros, donde el malagueño tiene asegurada su presencia por ranking. Ya el año pasado debutó en el cuadro final tras pasar la fase previa. El paso a colarse entre lo 50-60 mejores le garantizaría el acceso directo a cuadros finales de Masters 1000, el nicho principal de puntos.

Rafael Nadal (2), Roberto Bautista (10), Pablo Carreño (19), Albert Ramos (44), Pablo Andújar (51), Feliciano López (58) y Fernando Verdasco (59) son los siete españoles que están por encima del malagueño en el ranking. De sus compañeros de generación (nacidos en 1999 o 2000) sólo Moutet (69), Kecmanovic (39), Ruud (34), De Miñaur (27), Aliassime (20) y Shapovalov (14) tienen mejor puesto.