Davidovich pierde ante Búblik en la primera ronda en Barcelona

Alejandro Davidovich cayó en la primera ronda del ATP 500 de Barcelona. El malagueño no pudo estrenarse entre los 50 mejores del mundo en un duelo con el kazajo Aleksandr Búblik, número 42 del mundo y acabó cayendo por 6-2, 5-7 y 1-6 para despedirse a las primeras de cambio, la primera vez que le sucede esta temporada en el circuito ATP. Previamente, había ganado algún partido siempre en Montpellier, Marsella, Rotterdam, Dubái, Marbella y Montecarlo, desde donde venía de firmar un gran resultado hasta llegar a cuartos de final, donde sólo una lesión en el cuádriceps le detuvo.

En el único aspecto positivo de la derrota, Davidovich compitió sin aparentes secuelas físicas apenas cinco días después de esa retirada ante Tsitsipas, cuando tuteaba al a la postra campeón del torneo monegasco. De hecho, Davidovich comenzó como un tiro el partido, con buena actitud y mentalidad, además de golpes, para ganar por 6-2 la primera manga después de romper dos veces el saque de su rival manteniendo el propio sin problemas salvo en el primer juego.

El segundo fue por cauces muy rápidos, sin llegar a los iguales en cada juego hasta un momento crítico. Con 5-5 y saque a favor, Davidovich tuvo un 40-0, pero perdió cinco puntos seguidos y entregó el saque cuando lo tenía todo a favor para asegurar el tie break. Y ahí acabó el partido para el malagueño, que entregó en blanco el juego al resto (5-7). No se repuso del golpe Davidovich en la manga definitiva. Tras ganar u saque de entrada, perdió cinco juego, con dos breaks, de manera consecutiva, y perdía por 6-2.

Pierde, pues, una buena oportunidad Davidovich para seguir progresando en el ranking en un torneo favorable. Davidovich está inscrito para jugar la próxima semana en Estoril, donde dio su primera explosión a nivel senior ganando a Monfils y llegando a semifinales en 2019, un ATP 250. Después, en el Mutua Madrid Open, el único Masters 1000 en suelo español, donde, a expensas de renuncias, debería jugar la fase previa. Y, por último, antes de Roland Garros (postpuesto para jugarse del 30 de mayo al 13 de junio), una visita a Ginebra, un ATP 250, en la víspera, del 16 al 22 de mayo. Entre medias podría alistarse también al Masters 1000 de Roma.