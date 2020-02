Davidovich pierde en Río tras una batalla de casi cuatro horas

Un partido de locura el que vivió Alejandro Davidovich en la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro, el torneo de más nivel en Sudamérica, que se disputa sobre tierra batida y con una dotación de casi dos millones de dólares. Davidovich (20 años) perdió ante el también joven brasileño Thiago Seyboth Wild tras una batalla de casi cuatro horas.

Concretamente, tres horas y 49 minutos duró el partido, una bestialidad en un encuentro a tres sets. Fue el partido más largo de la historia del torneo. Davidovich cedió por 5-7, 7-6 (3) y 7-5, perdiendo el servicio en el último juego de un duelo en el que llegó a tener tres bolas de partido en el segundo set, antes de llegar a un tie break que se llevó Wild. Una imagen en la que Davidovich se incrustó en la red al intentar ganar un punto de partido se hizo viral.

Giving it EVERYTHING on match point 😱Glad you’re ok, @alexdavidovich1 👏#RioOpen pic.twitter.com/ndoThf8rfc