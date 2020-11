Derrota del Bádminton Benalmádena en San José de la Rinconada

La 4ª jornada del Top8 LaLigaSports de bádminton trajo consigo una nueva derrota del Bádminton Benalmádena, un encuentro que como se presumía vendría marcado por las rondas de dobles, y en esta ocasión el resultado no pudo ser más negativo, ya que los sevillanos dominaron la misma anotándose los tres partidos. Acabó 5-2 el duelo.

En la disputa de los partidos, el dobles mixtos no funcionó y a excepción de la primera parte del primer set, los sevillanos fueron superiores de la mano de Jaume Pérez y Laura Molina, que vencían por 21-15 / 21-14 a Ernesto Velázquez y Elena Lorenzo. En el dobles masculino, mismo guion con un Jaume Pérez que hacía doblete, en esta ocasión con Carlos Piris de pareja venciendo a Rafael Gálvez y José Molares por 21-8 / 21-14. El dobles femenino sí estuvo más igualado, pero el aspecto físico fue determinante en el tercer set y la pareja benalmadense Elisa Borrás y Ainoa Cuervas cedieron ante las hermanas Molina por 21-16 / 12-21 / 21-13.

Con un 3-0 en el marcador, es difícil incluso mantenerse en el encuentro, pero en la ronda de individuales nº2, el pleno malagueño de la mano de Ernesto Baschwitz y Elena Lorenzo que se deshacían de Fran Olivares y Marta Calleja en dos mangas, daba esperanzas de poder dar la vuelta al marcador.

Pero nada más lejos de la realidad, como se pudo observar en un individual femenino en el que la donostiarra Nerea Díaz no dio opción a Lucía Galvín (21-10 / 21-12). Mientras todo esto sucedía, Ernesto Velázquez fue de más a menos y pese a anotarse el primer set por 21 a 12, cedía en las dos siguientes mangas (14-21 / 11-21), poniendo el definitivo 5 a 2 en el marcador.

El técnico Lucas Quirós analizó el encuentro: “No esperábamos que la ronda de dobles saliese tan mala, no hemos sabido jugar con un volante lento, y nos han dominado sobre todo en el dobles mixtos y dobles masculino. Las chicas han jugado a muy buen nivel, pero físicamente estaban mejor y ese detalle fue vital al final del partido. En los individuales, bien los números dos, pero en última ronda, una vez cedimos el individual femenino Ernesto Velázquez es cierto que tuvo un bajón, y se salió un poco del partido”.

Por su parte Ernesto Velázquez, que no tuvo su día en el regreso a unas pistas que conoce bien, ya que defendió durante unas temporadas la elástica rinconera comentaba: “Me voy con malas sensaciones, toda vez que no estuve al nivel que se me debe y puede exigir. Días malos hay, y esperemos que sea el último de esta temporada. Fastidiado por qué soy consciente de que mis partidos pudieron haber cambiado el rumbo del encuentro”.

El próximo encuentro será en dos semanas en casa ante San Fernando de Valencia, que cedió en esta jornada por 3-4 en casa ante Ovida Oviedo. Por su parte el líder Pitius vencía igualmente en su visita a Pontevedra por 3-4.