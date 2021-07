Djokovic: "Sé lo que me espera con Davidovich, es un gran tipo"

Alejandro Davidovich jugará este miércoles un partido histórico en los Juegos Olímpicos de Tokio ante Novak Djokovic. Su tenista favorito, con el que ha entrenado repetidas veces en Marbella, y al que ya se midió hace unos meses en Roma, con victoria clara (6-2 y 6-1) para el serbio, número uno del mundo y en la misión de conseguir el golden slam.

“La verdad es que me llevó un poco de tiempo para adaptarme a mi rival, sobre todo a la velocidad de su servicio. Romperle el saque al final del primer set fue clave, desde ese momento empecé a leer mucho mejor su gesto con el servicio y eso lo pude aprovechar en la segunda manga. Pese a todo, ha sido una victoria difícil”, decía sobre el triunfo ante el alemán Struff, por 6-4 y 6-3, antes de hablar sobre lo que deparará el duelo ante Davidovich: “Hace tiempo la gente le tenía como un especialistas en canchas de tierra batida, pero en el último año y medio ha mejorado muchísimo en pistas rápidas. En España hemos entrenado juntos varias veces, además tenemos una buena relación, nos llevamos bien, es un gran tipo. Sé perfectamente lo que me voy a encontrar en ese partido”.

“Cada día me piden una gran cantidad de fotos, recibo muchas palabras bonitas por parte de la gente, así que me siento cargado de energía positiva. Estoy disfrutando de cada instante en estos Juegos Olímpicos, soy consciente de toda la gente que está siguiendo lo que hago, aunque aquí cada uno de los atletas somos importantes. Siempre intento preguntarles y aprender de ellos, me considero un atleta con la mente abierta”, cerraba Djokovic.