España-México para cerrar la concentración en Marbella (19:00)

Con un once prácticamente perfilado, una plantilla cada vez más asentada y un reto señalado, la Eurocopa de 2022. Jugando casi de memoria y aproximándose a un estado de madurez. Así lo avalan los resultados. La reciente victoria de España ante la selección de Países Bajos confirmó el buen momento del combinado nacional, que este martes (19:00 horas) volverá a ejercer de anfitrión en Marbella.

El amistoso España-México inaugurará una nueva rivalidad. Será la primera vez que las selecciones femeninas de fútbol de ambos países compitan a nivel absoluto, en circunstancias dispares. Si bien Jorge Vilda tomó las riendas de la escuadra española en el segundo semestre de 2015, Mónica Vergara acaba de iniciar su tiempo en la ‘Tri’. El pasado mes de enero fue nombrada directora técnica para iniciar un nuevo tiempo de esperanza. Con ella, no obstante, la selección mexicana fue subcampeona del mundo en categoría sub-17. Ese logro se produjo en 2018.

Jorge Vilda reparó en las virtudes de las internacionales mexicanas. “Kenti Robles, una jugadora que conocemos perfectamente por el gran nivel que ha mostrado en todos los equipos en los que ha jugado, ahora en el Real Madrid, es la seña de identidad de México: jugadoras rápidas, buenas en la transición y que controlan a la perfección el juego directo”, indicó el seleccionador.

No dio pistas sobre su equipo titular, aunque no descartó que este amistoso, como el del viernes ante el combinado de Países Bajos, sea un escenario propicio para probar nuevos sistemas. “No puedo adelantar nada por no dar pistas ni ventaja al contrario”, se excusó.

Jorge Vilda sí alabó, sin embargo, la actitud de las 24 internacionales convocadas, a las que ve "motivadas, ilusionadas y con ganas de trabajar en un lugar extraordinario, como el Marbella Football Center. Todo ha sido positivo desde que nos juntamos. Nuestro objetivo es ir mejorando entrenamiento a entrenamiento. Eso se ha cumplido y el broche final significaría poder dar un buen rendimiento, ganar el partido y dar una alegría más a la afición", deseó.