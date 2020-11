No está siendo un comienzo fácil para el Marbella y José Manuel Aira en este Grupo 4-A de Segunda División B. No so lo por los traspiés inicial, sumando solo un triunfo tras las cuatro primeras jornadas (dos empates y una derrota), sino también por las numerosas lesiones y dolencias que viene acumulando el equipo en estas primeras semanas. Hoy domingo recibe en casa al Atlético Sanluqueño (12:00) con el objetivo de alzar el vuelo en su feudo, de comenzar a mirar solo hacia arriba.

Aira, en la rueda de prensa previa al envite ante los anduluces, aludía a “factores de estrés” para justificar la decena de lesiones que acumula el equipo hasta el mmento. Solo esta semana se conocían las lesiones de Marcos Ruiz y de Carlos Cordero. La de éste último de gravedad, muy posiblemente se pierda toda la temporada debido a una rotura del ligamento cruzado de su pierna izquierda. Además, Esteban Granero también estuvo entre algodones toda la semana y es duda.

“Pasado el momento duro de conocer la lesión, el equipo ha reaccionado bien. Todos sabemos que esta profesión puede tener estos contratiempos”, reconocía sobre el tema el técnico de los blanquillos, centrado más en sus jugadores aptos que en los que inician su proceso de recuperación. Lo zanjaba todo así: “Prácticamente en cada partido hay lesiones musculares, sin irnos lejos en el último partido de la selección cayeron dos jugadores lesionados. Son una temporada y pretemporada atípicas a las que hay que sumar el factor de la pandemia por lo que todos los jugadores están sometidos a esa presión externa”.

Las buenas noticias para Aira se traducen en Blanco, Tresaco y Nacho, que posiblemente estén disponibles para recibir a un Atlético Sanluqueño que copia los números hasta ahora del Marbella: un triunfo, dos empates, una derrota y cinco puntos. Sobre el cuadro gaditano comentó el entrenador que “cuenta con jugadores de mucha experiencia en la categoría y que este año lo ha retocado para poder luchar por las posiciones altas del subgrupo”. Turno de volar para el Marbella.