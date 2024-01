Horario y dónde ver en TV el Antequera CF-Atlético de Madrid 'B'

El Antequera no pasa por su mejor momento en cuanto a resultados y, además, se encuentra sumido en un periodo de cambios como consecuencia de las llegadas y salidas derivadas del mercado. Esto provoca que los malagueños no lleguen en el mejor momento posible a su duelo ante el Atlético de Madrid B, que, como se ampliará más adelante, llega lanzado, con mucha confianza y siendo un rival mucho más peligroso de lo que lo fue en la primera vuelta.

Los de Javi Medina han experimentado la salida de Ruben Solano, Joel Rydstrand, Eric Puerto e incluso la sorprendente rescisión de contrato de Michael Conejero, que ya comentó en Cadena SER Andalucía Centro Antequera que no quiso salir de la entidad de El Maulí en ningún momento. Los andaluces están experimentando cambios y se esperan más llegadas, pero todavía están pendientes de concretarse. La gran noticia para los andaluces es que la semana pasada pudieron recuperar a Yeremy Socorro, David Humanes e incluso Iván Merino, que sufrió una lesión de menisco.

El filial del Atlético de Madrid se encuentra en un momento más estable que su próximo adversario debido a que no su columna vertebral no ha sufrido cambios y no cuenta con bajas reseñables, salvo que, de última hora, Diego Pablo Simeone decida contar con algunos de los jugadores del cuadro de la categoría de bronce del fútbol español, al igual que ha hecho en varias ocasiones con Antonio Gomis, que estuvo en el duelo de este jueves de la Copa del Rey ante el Real Madrid, aunque no disputó ningún minuto y ejerció de portero suplente.

Fecha y Horario

El Antequera CF - Atlético de Madrid 'B' se disputará este domingo, 20 de enero, a partir de las 16:00 horas en El Maulí.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver a través de RFEF.TV por streaming, siempre y cuando no se produzcan fallos en el canal de pago.