Jannik Sinner, la gran esperanza de Italia en la Copa Davis de Málaga

Italia no gana una Copa Davis desde 1976. Llegó a seis finales más, pero no volvió a la cima. Aunque falta Matteo Berrettini, enmarañado con numerosas lesiones, tiene la mejor generación en muchas décadas. Ya el año pasado llegó a semifinales en Málaga. Este año cuenta con Jannik Sinner, número cuatro del mundo y, a sus 22 años, ya superélite. Viene cascado de un Masters en el que perdió la final con Djokovic. En 2022 no estuvo por lesión y asegura que está preparado para pelear por la Ensaladera. Llegó el lunes por la tarde y ya se entrenó este martes en el Martín Carpena, en la pista auxiliar. Después compareció ante los medios y expresó sus sensaciones.

"Creo que es una semana muy, muy importante para todos nosotros. Vine aquí ayer con obviamente buenas sensaciones. Realmente no importa lo que pasó la semana pasada. Aquí hay una situación completamente nueva. Es un evento de equipo, estoy muy feliz de unirme al equipo italiano. Obviamente feliz de que el capitán también me haya aceptado como jugador. Entonces veamos qué viene para esta semana. Creo que tenemos un equipo realmente bueno y fuerte. Tenemos muchísimas opciones para poner en la cancha y luego veremos cómo va. Daremos el 100% y luego veremos cuál será el resultado final", aseguraba el joven nacido en San Cándido o Innichen, según nomenclatura italiana o alemana, en la frontera con Austria.

Acerca de cómo está de fuerzas para el sprint final de un 2023 en el que ha ganado su primer Masters 1000 (Canadá) y se ha colocado cuatro del mundo, Sinner dice que "creo que todos los jugadores al final de la temporada están un poco cansados. No sólo físicamente sino también mentalmente. Ha sido una temporada realmente larga para todos nosotros. Obviamente cada semana es diferente. Llegué aquí no hace mucho, pero físicamente me siento preparado para competir al 100%. Todavía me queda un día de entrenamiento, que aprovecharé para practicar, pero también intentaré descansar. Luego vemos también quién va a jugar, no, quién es mejor para poner en la cancha. Me prepararé para estar listo, pero como dije, tenemos muchas, muy buenas opciones para poner en la cancha. Físicamente me siento listo para ayudar", cerraba.