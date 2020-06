Luis Castro, otra pieza renovada en el ambicioso Conservas Alsur Antequera

El Conservas Alsur Antequera va perfilando un equipo de campanillas para la próxima temporada en la División de Honor Plata. Después de confirmar el fichaje estrella de Rafa Baena, va renovando pilares de la plantilla que no se quedó muy cerca del ascenso a Asobal, que hubiera peleado en el caso de que no hubiera llegado la pandemia.

La última renovación es la de Luis Castro, lateral izquierdo, de 25 años, 1,85 metros de altura y 86 kilos, como hizo su hermano Alberto días atrás. "Cada jugador aporta algo diferente al equipo, cada uno tiene su rol. Creo que mi aportación al equipo es dar velocidad y explosividad al juego", explicaba el primera línea antequerano, satisfecho por jugar con la familia en el equipo: "Es un placer, es una persona muy trabajadora y que ha conseguido todo gracias a su trabajo y constancia"."La temporada pasada sufrí una lesión en la muñeca que me impidió jugar los primeros partidos, y estuve bastante preocupado porque me era imposible hacer cualquier acción, pero fue a mejor con el paso de las semanas. Anímicamente me hizo sentirme mas fuerte la vuelta a las pistas, ya que entrené mucho para conseguirlo", glosaba Castro sobre la temporada pasada, antes de admitir que el reto es el ascenso a Asobal, al menos pelearlo: "Esperemos que así sea. Lo mas importante es que, año tras año, seguimos manteniendo el bloque al completo, por lo que facilita mucho a la hora jugar. A ello hay que sumarle los fichajes que estoy seguro que aportarán mucho".