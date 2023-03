El Marbella liquida al Atlético Malagueño (2-0) y sigue líder en Tercera RFEF

No hay tregua en el Grupo 9 de Tercera RFEF, donde los tres primeros clasificados no perdonan en la pelea por el ascenso directo a Segunda RFEF. El Marbella tiene 60 puntos, el Jaén 59 y El Palo 58. Entre ellos saldrá quien sube y quiénes juegan play off. Quedan cuatro jornadas de infarto por delante.

En el gran derbi de la jornada, el Marbella no dio opción al Atlético Malagueño (2-0). El filial malaguista queda en sexta posición, a un punto del play off, con 37, por los 38 del Almería B. También con 37 están Huétor Tájar y Huétor Vega. Entre ellos cuatro queda la última plaza. En la Dama de Noche, Delgado abrió el marcador a los cuatro minutos y Agus Alonso sentenció en el 81. El Malagueño intentó reaccionar, pero no fue posible.

El Palo, mientras, le ganó al Torredonjimeno (2-0) en San Ignacio y sigue el ritmo de los primeros. Comoquiera que hay un Marbella-Jaén pendiente aún, puede que le valga un tropiezo solo. El Tanque Silva metió el gol que abría el marcador al filo del descanso y Desty sentenció más tarde.

Otro malagueño que está completando un temporadón es el Torre del Mar, que con 48 puntos ya está virtualmente en el play off en el cuarto puesto. Consiguió un 4-1 ante el Torreperogil, con goles de Pato, Carmona y doblete de Richard Gaona.

Por último, el Málaga City cada vez tiene más complicada la salvación. Con 21 puntos, está a nueve de la zona libre tras caer ante el Atlético Porcuna. Se adelantó por medio de Alberto Cuesta, peor los jiennenses remontaron (2-1).