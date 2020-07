Sorprendía en Marbella estos días la no continuidad de David Cubillo al frente del club blanquillo. Llegaba pocas horas después del anuncio de Víctor Moreno como nuevo director deportivo de los marbellíes, sustituyendo en esta labor a Marcos López. Ya este jueves, en su presentación, el director deportivo reconoció que busca nuevo técnico y entre 10 ó 12 fichajes pese a que Cubillo "deja una base sólida sobre la que seguir construyendo con ilusión".

El madrileño pasó por los micrófonos de SportDirect Radio y valoró su salida ante la que no tiene porqués: "Tampoco me han dado explicaciones. Lo que sí pienso es que a nivel deportivo no se puede pedir más en esta temporada y media, bueno sí, coger en el playoff y ganar los tres partidos. Me han transmitido siempre que más no se puede pedir. La única llamada que he recibido ha sido del nuevo director deportivo en dos minutos y me explica que asume toda la responsabilidad. Insiste mucho en eso. Lo que quería es seguir en el Marbella y no voy a poder seguir, esto es lo que me importa".

"Según me han transmitido a mí, ninguna. El partido del playoff nada tiene que ver con la decisión", asegura Cubillo, que admite sentirse dolido por cómo se ha tomado la decisión: "Duele un poco porque creo que he sido muy generoso y he mirado solo por el equipo. En el mes de enero, estando arriba, si hubiese hecho caso a mi familia y a mi representante hubiera hablado con el club, podría haber forzado mi renovación, que me hubiesen dicho si sí o si no. Si me dicen que no pues ya tengo claro que tengo que buscar equipo y ya sabes la respuesta de los jugadores cual hubiera sido sabiendo que el entrenador no va a seguir en el club.

"Yo todo eso lo he olvidado, he dado mi vida en el Marbella y no he mirado mi interés personal. Y entre eso y que el ellos estaban contentos con la marcha del equipo, sí me esperaba otra cosa ahora. Al final la decisiones son las decisiones y hay que acatarlas", relativizaba el ya ex técnico del Marbella, que apunta a la dirección del club: "Ahora es fácil crear una nueva dirección y dejarlo todo a que es un tema de la nueva dirección deportiva, pero creo que ha habido una factura pendiente que ahora se paga. Es fútbol y a continuar".